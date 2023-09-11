45 снимков, на которые больно смотреть

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Одна фотография стоит тысячи слов, но куда важнее то, какие эмоции она вызывает. Есть такие изображения, которые можно почувствовать через экран...Эти снимки буквально заставляют страдать. Впечатлительным лучше воздержаться от просмотра.
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17. Флуоресцентные глазные капли показывают царапины на роговице после происшествия на работе
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