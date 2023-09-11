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45 снимков, на которые больно смотреть

45 снимков, на которые больно смотреть

Автор:
11 сентября 2023 12:24
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   Травма   боль   люди   мир   ситуация   
1346
46

Одна фотография стоит тысячи слов, но куда важнее то, какие эмоции она вызывает. Есть такие изображения, которые можно почувствовать через экран...Эти снимки буквально заставляют страдать. Впечатлительным лучше воздержаться от просмотра.

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Метки: Жизнь   Травма   боль   люди   мир   ситуация   
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8  комментариев
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12k
НИКТО 41 минуту назад
Автор – садист. Не смог досмотреть. "Ещё другое посмотрим, потом вернёмся! Но за "очкоощущения" – "+"!
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60k
Александр 7 минут назад
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60k
Александр 11 минут назад
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25k
Сибиряк 19 минут назад
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577
София 20 минут назад
18. А он точно китаец?
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64k
Александр Ломовицкий 23 минуты назад
ну всякое бывает , мне было 5 лет на хоккее ударился об бортик рукой сильно ушибся , до конца недели ходил с опухшей кистью , как то отец повел меня в садик я был в очень плохом настроении и капризничал он дернул меня за руку и кисть повисла как тряпка , думаю тогда и появилась у отца первая седина . оказалось что обе лучезапястные сломаны . так я узнал что у меня высокий болевой порог , боль которая для многих невыносима для меня просто неприятность мешающая нормально жить.
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34k
Korolev Полчаса назад
Комментарий к фото
- Доктор, посмотрите, моя дочка все время улыбается и глаза выпучивает.
- А вы не пробовали ей косички послабее заплетать?
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1k
surgy 53 минуты назад
Это омерзительно!!!
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Fuchsia

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