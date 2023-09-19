Британец в 18-й раз стал чемпионом мира по гримасам

Британка Клэр Листер, завоевавшая в этом году титул чемпионки по гримасничанью среди женщин, взяла его в седьмой раз.

Это один из тех случаев, когда я так волнуюсь, что сердце колотится. Но сейчас я очень счастлива!

, — поделилась впечатлениями победительница.