Британец в 18-й раз стал чемпионом мира по гримасам

В Великобритании прошел ежегодный чемпионат мира по гурнингу. Участники должны были показать зрителям такие гримасы, чтобы те ахнули, - сообщает Daily Mail.
Корчить рожи для некоторых это - хобби.
В Великобритании раз в год, по сложившейся традиции, взрослые люди собираются вместе, чтобы посоревноваться в умении крючить лицо.
Как гласит предание, впервые мероприятие подобного рода состоялось примерно в XIII веке, когда на ярмарке кто-то надел на шею хомут для лошади, попробовал кислое яблоко и скорчил гримасу, положив начало национальной традиции.
Теперь все участники смотра стремятся продемонстрировать свое умение выдвигать нижнюю челюсть вперед, закрывая верхнюю губу нижней.
Конкурс являлся ежегодной забавой, но 21 век внес свои коррективы. В 2003 году состязания провели впервые после вынужденного 4-летнего перерыва, который был связан с пандемией, а также уходом из жизни королевы Елизаветы II.
Британка Клэр Листер, завоевавшая в этом году титул чемпионки по гримасничанью среди женщин, взяла его в седьмой раз.
Это один из тех случаев, когда я так волнуюсь, что сердце колотится. Но сейчас я очень счастлива!
, — поделилась впечатлениями победительница.
Впрочем, Клэр ещё расти и расти до настоящего победителя, которым стал нейкий Томми Маттинсон, который выиграл титул чемпиона мира по гурнингу уже в 18-й раз, - пишет Daily Mail.
Я приложил к этому много усилий. У меня все болит, я устал, но это того стоило,
— заявил победитель, установив мировой рекорд, подтвержденный представителем Книги рекордов Гиннеса, присутствовавшим на соревновании.
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