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В лондонском "Макдоналдсе" засняли огромную крысу

В лондонском "Макдоналдсе" засняли огромную крысу

Автор:
07 сентября 2023 21:03
Сообщество : Животные
Метки: Великобритания   Видео   Макдоналдс   грызуны   животные   крыса   крысы   макдональдс   фастфуд   фото   
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В "Макдоналдсе" в респектабельном районе Лондона засняли огромную крысу, которая бегала по залу фаст-фуд заведения. Все посетители тут же вооружились телефонами, и начали снимать неожиданную гостью. Наверное, пришла за порцией наггетсов.

Посетители "Макдоналдса" в Нотинг Хилле, Лондон, недавно засняли огромную крысу, которая бегала по залу ресторана. Пробежав через зал, крыса спряталась под стулом ничего не подозревающего посетителя. Остальные тут же вооружились телефонами и стали снимать происходящее. Не каждый день увидишь крысу в "Макдоналдсе" - а особенно в респектабельном районе города.

Один из посетителей, 48-летний Люк Скотт (автор видео), рассказал, что пока он наливал себе молочный коктейль, услышал "ужасный крик" - настолько громкий, что он подумал, будто ресторан грабят. Но это оказалась просто крыса - как сказал мужчина, "размером с его ступню". Внезапная гостья "уверенно" бегала по полу заведения прямо у ног посетителей.

Появление крысы привело к небольшой панике среди посетителей. Через две минуты после того, как её заметили, сотрудники "эвакуировали" клиентов и временно закрыли ресторан, сделав звуковое объявление. В течение часа заведение вновь открыли, что заставило автора видео усомниться в том, как сотрудники соблюдают гигиену.


"Я видел грызунов на улицах Лондона, и иногда не совсем понятно, мышь перед тобой или крыса. Но вне всяких сомнений, это была крыса. Она была огромной. После этого я перестал ходить в "Макдоналдс". В тот день мне просто очень захотелось молочного коктейля. Я рад, что тогда ничего там не поел," - рассказал автор видео.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Великобритания   Видео   Макдоналдс   грызуны   животные   крыса   крысы   макдональдс   фастфуд   фото   
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11  комментариев
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3k
Артур Котовой 58 минут назад
Еда убежала, что тут снимать? Как будто они не знали из чего их делают.
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25k
Slawa49 Минуту назад
это разве огромная??? вот помнится когда служил в Провидении у нас по казармам такие мамонты с писками носились, что казалось что могут солдата в нору утащить
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1k
Дмитрий 13 минут назад
БигТейсти убЁг.
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28k
Павел Полчаса назад
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32k
Ego sum qui sum Полчаса назад
это шеф-повар
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11k
Владимир Полчаса назад
Чьи-то наггетсы убежали.
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14k
Ничоси 37 минут назад
Да ну. Видос про двух крыс в киевском макдаке прикольней
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5k
Трям 41 минуту назад
Они походу огромных не видели. Это так... мышонок.
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17k
Nikita 45 минут назад
Да ничего они не понимают. Просто это Реми английского разлива
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22k
Слепой Пью 55 минут назад
Крыса: лайков хочу!
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