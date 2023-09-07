В лондонском "Макдоналдсе" засняли огромную крысу

Появление крысы привело к небольшой панике среди посетителей. Через две минуты после того, как её заметили, сотрудники "эвакуировали" клиентов и временно закрыли ресторан, сделав звуковое объявление. В течение часа заведение вновь открыли, что заставило автора видео усомниться в том, как сотрудники соблюдают гигиену.

"Я видел грызунов на улицах Лондона, и иногда не совсем понятно, мышь перед тобой или крыса. Но вне всяких сомнений, это была крыса. Она была огромной. После этого я перестал ходить в "Макдоналдс". В тот день мне просто очень захотелось молочного коктейля. Я рад, что тогда ничего там не поел," - рассказал автор видео.