В лондонском "Макдоналдсе" засняли огромную крысу

В "Макдоналдсе" в респектабельном районе Лондона засняли огромную крысу, которая бегала по залу фаст-фуд заведения. Все посетители тут же вооружились телефонами, и начали снимать неожиданную гостью. Наверное, пришла за порцией наггетсов.
Посетители "Макдоналдса" в Нотинг Хилле, Лондон, недавно засняли огромную крысу, которая бегала по залу ресторана. Пробежав через зал, крыса спряталась под стулом ничего не подозревающего посетителя. Остальные тут же вооружились телефонами и стали снимать происходящее. Не каждый день увидишь крысу в "Макдоналдсе" - а особенно в респектабельном районе города.
Один из посетителей, 48-летний Люк Скотт (автор видео), рассказал, что пока он наливал себе молочный коктейль, услышал "ужасный крик" - настолько громкий, что он подумал, будто ресторан грабят. Но это оказалась просто крыса - как сказал мужчина, "размером с его ступню". Внезапная гостья "уверенно" бегала по полу заведения прямо у ног посетителей.
Появление крысы привело к небольшой панике среди посетителей. Через две минуты после того, как её заметили, сотрудники "эвакуировали" клиентов и временно закрыли ресторан, сделав звуковое объявление. В течение часа заведение вновь открыли, что заставило автора видео усомниться в том, как сотрудники соблюдают гигиену.
"Я видел грызунов на улицах Лондона, и иногда не совсем понятно, мышь перед тобой или крыса. Но вне всяких сомнений, это была крыса. Она была огромной. После этого я перестал ходить в "Макдоналдс". В тот день мне просто очень захотелось молочного коктейля. Я рад, что тогда ничего там не поел," - рассказал автор видео.
Видео с крысой:
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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