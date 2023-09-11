На 11-летнюю британку напал американский булли: породу хотят запретить

Ана весь день провела в больнице, и на следующий день её отпустили домой. Девочка также рассказала, что живёт в этом районе уже пять лет, но никогда раньше не видела эту собаку. Пока что перепуганная девочка боится выходить из дома, и теперь очень настороженно относится к собакам.

"Так как я принимаю антибиотики, боль не слишком сильная. Но я до сих пор в шоке. Во время нападения я боялась, что собака может нанести мне более серьёзные травмы, или вообще убить. Очень благодарна людям, которые мне тогда помогли," - говорит Ана.