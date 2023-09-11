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На 11-летнюю британку напал американский булли: породу хотят запретить

На 11-летнюю британку напал американский булли: породу хотят запретить

Автор:
11 сентября 2023 19:07
Сообщество : Животные
Метки: Великобритания   булли   бульдог   бульдоги   животные   нападение   нападение собак   новости   собака   собаки   
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На школьницу в английском городе Бирмингем напал пёс породы американский булли. Это относительно новая порода, помесь стаффордширских терьеров и бульдогов. После того, как прохожие оттащили пса, он напал ещё на двоих мужчин. Теперь в стране хотят запретить эту породу.

11-летняя британская школьница Ана Паун шла по магазинам со своей 18-летней сестрой, когда на остановке на неё напал пёс породы американский булли XL. Инцидент произошёл в городе Бирмингем, и кадры с нападением быстро распространились по сети.


"Собака набросилась на меня из ниоткуда. Я шла в магазин со старшей сестрой, а собака была со своим хозяином, который стоял у автобусной остановки. Когда я подошла ближе, пёс уставился на меня, а потом внезапно прыгнул и укусил за руку. Вцепившись в мою руку, он не сводил с меня пристального взгляда," - рассказала девочка.

Затем пёс повалил девочку на землю, продолжая кусать. Мужчина, который был рядом, ударил пса, но затем тот вцепился в плечо Аны. Другому мужчине удалось оттащить собаку от девочки, но затем разъярённый булли погнался за ним и тоже покусал. В тот день от укусов этого пса пострадали три человека. Сама девочка, истекая кровью, вместе с сестрой забежала в ближайший магазин, где персонал вызвал полицию и скорую помощь.

Ана весь день провела в больнице, и на следующий день её отпустили домой. Девочка также рассказала, что живёт в этом районе уже пять лет, но никогда раньше не видела эту собаку. Пока что перепуганная девочка боится выходить из дома, и теперь очень настороженно относится к собакам.


"Так как я принимаю антибиотики, боль не слишком сильная. Но я до сих пор в шоке. Во время нападения я боялась, что собака может нанести мне более серьёзные травмы, или вообще убить. Очень благодарна людям, которые мне тогда помогли," - говорит Ана.

Самого пса отвезли в специальный приют, где он останется пока идёт расследование. Полиция заявила, что американские булли XL представляют смертельную опасность для местных жителей, а особенно детей. В данный момент рассматривается вопрос о запрете продажи и разведения собак этой породы в Великобритании. Об этом также высказалась министр внутренних дел Суэлла Брейверман - она также выступает за запрет этой породы.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Великобритания   булли   бульдог   бульдоги   животные   нападение   нападение собак   новости   собака   собаки   
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22  комментария
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116k
parallax 2 часа назад
На мыло вместе с владельцем.
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8k
Maximvs 11 минут назад
У друга такая собака. Экстерьер так скажем, на любителя. Но собачка дружелюбная, игривая, дрессированная, и к людям и к маленьким собачкам хорошо относится. Так что в посте недооценен фактор конченности хозяина. Вот уж кого надо запрещать.
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188
Михалыч Полчаса назад
Кто назвал оценку смайликом на скрине ниже - любопытно?
На самом деле, это я в ах##... шоке!
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154
Евгений Полчаса назад
Общался с владельцем такого пса, говорил что порода неагрессивная от слова совсем. Я спрашиваю а если я на тебя щас рукой махну, что будет. Ничего не будет, отвечал. Я пса потрепал, он и правда пряня был.
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8k
Serjio Полчаса назад
У них агрессия природная, генетически закрепленная по этому они как граната.
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5k
Горожанин Полчаса назад
Наверное, это всё из-за костюма Адидас. Пёс просто подумал, что перед ним бандит. Понять и простить.
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1k
Николай 41 минуту назад
Ясли яйца есть, то запомните. Если удастся, а это на самом деле не сложно когда она кого то кусает, схватить подобную шавку за холку и поднять, она ничего вам уже не сделает. Не отпускать не в коем случае пока на нее намордник не наденут или перца ей в щщи не нахреначат. Если есть силы прибить то прибить нафиг. Хозяину тоже лучше перца. Первый раз лет в 17 проворачивал. Второй раз в 32, но без перца.
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15k
жорик Час назад
в америке кто-нибудь порасторопней пристрелил бы и всё
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15k
жорик Час назад
а хозяин что в это время делал, походу этот нацик спецом пса на копчёных натаскивал
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128k
Leff Час назад
У них запрещают ,значит у нас разрешено..
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20k
Александр 2 часа назад
Где там всратые защитники собачек? Вечно топят за животных и даже готовы убивать за них
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5k
BenderRodriguez 2 часа назад
А где был хозяин? В посте написано, что собака была с хозяином.
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11k
kaboza 2 часа назад
Британка, нетфликс едишн...ну все равно жалко, и нахер таких собак заводить?
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3k
Yus 2 часа назад
Антибиотики снимают боль? Что то новое.
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