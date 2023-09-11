На 11-летнюю британку напал американский булли: породу хотят запретить

На школьницу в английском городе Бирмингем напал пёс породы американский булли. Это относительно новая порода, помесь стаффордширских терьеров и бульдогов. После того, как прохожие оттащили пса, он напал ещё на двоих мужчин. Теперь в стране хотят запретить эту породу.
11-летняя британская школьница Ана Паун шла по магазинам со своей 18-летней сестрой, когда на остановке на неё напал пёс породы американский булли XL. Инцидент произошёл в городе Бирмингем, и кадры с нападением быстро распространились по сети.
"Собака набросилась на меня из ниоткуда. Я шла в магазин со старшей сестрой, а собака была со своим хозяином, который стоял у автобусной остановки. Когда я подошла ближе, пёс уставился на меня, а потом внезапно прыгнул и укусил за руку. Вцепившись в мою руку, он не сводил с меня пристального взгляда," - рассказала девочка.
Затем пёс повалил девочку на землю, продолжая кусать. Мужчина, который был рядом, ударил пса, но затем тот вцепился в плечо Аны. Другому мужчине удалось оттащить собаку от девочки, но затем разъярённый булли погнался за ним и тоже покусал. В тот день от укусов этого пса пострадали три человека. Сама девочка, истекая кровью, вместе с сестрой забежала в ближайший магазин, где персонал вызвал полицию и скорую помощь.
Ана весь день провела в больнице, и на следующий день её отпустили домой. Девочка также рассказала, что живёт в этом районе уже пять лет, но никогда раньше не видела эту собаку. Пока что перепуганная девочка боится выходить из дома, и теперь очень настороженно относится к собакам.
"Так как я принимаю антибиотики, боль не слишком сильная. Но я до сих пор в шоке. Во время нападения я боялась, что собака может нанести мне более серьёзные травмы, или вообще убить. Очень благодарна людям, которые мне тогда помогли," - говорит Ана.
Самого пса отвезли в специальный приют, где он останется пока идёт расследование. Полиция заявила, что американские булли XL представляют смертельную опасность для местных жителей, а особенно детей. В данный момент рассматривается вопрос о запрете продажи и разведения собак этой породы в Великобритании. Об этом также высказалась министр внутренних дел Суэлла Брейверман - она также выступает за запрет этой породы.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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На самом деле, это я в ах##... шоке!