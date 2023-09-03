Испанцы собираются возить британцев на курорты в дирижабле, напоминающем ягодицы

В настоящее время, по расчетам компании, индивидуальный углеродный след пассажира при перелете между Барселоной и Майоркой составит 4,5 кг на Airlander 10 против 53 кг при аналогичном перелете на традиционном самолете.

Этот футуристического вида гибрид уже заявлен как самый большой в мире "псевдо-самолет", который будет длиной более 90 метров и высотой с шесть двухэтажных автобусов. Он способен перевозить до 100 человек, оснащен просторным пассажирским салоном, подвешенным под аэродинамическим воздушным шаром, наполненным гелием.