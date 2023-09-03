Испанцы собираются возить британцев на курорты в дирижабле, напоминающем ягодицы

Сами представители компании называют свое детище "летающей задницей".
Предприимчивые испанцы из компании Air Nostrum решили скрестить самолет и дирижабль, получившуюся абракадабру окрестили Airlander 10 и объявили самым экологически чистым средством передвижения по воздуху на небольшие дистанции.
В настоящее время, по расчетам компании, индивидуальный углеродный след пассажира при перелете между Барселоной и Майоркой составит 4,5 кг на Airlander 10 против 53 кг при аналогичном перелете на традиционном самолете.
Этот футуристического вида гибрид уже заявлен как самый большой в мире "псевдо-самолет", который будет длиной более 90 метров и высотой с шесть двухэтажных автобусов. Он способен перевозить до 100 человек, оснащен просторным пассажирским салоном, подвешенным под аэродинамическим воздушным шаром, наполненным гелием.
Ну а то, что дирижабль напоминает жёпку, так это мелочи жизни, тем более что стоит такая "задница" 40 миллионов фунтов стерлингов за штуку (в рублях это много). Всего же планируется создать парк из 20 Airlander 10 и перевозить туристов на Майорку, Ибицу и Менорку уже в 2026 году.
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Разработчики уверяют, что их детище может приземлиться "практически на любую поверхность".
Для таких дирижаблей не нужны взлетные полосы и аэропорты, они способны взлетать как с поля, так и с воды.
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Ну и минутка истории дирижаблестроения. В мае 1937 года в свой последний путь из Германии в Нью-Йорк отправился суперлюксовый дирижабль «Гинденбург». Собственно после того рокового полета с пассажирскими дирижаблями решили завязать.
Погибли 97 человек — 61 член экипажа и 36 пассажиров.
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Приходит женщина к психиатору и жалуется:
- доктор моему мужу везде мерещатся [мат].
- зовите поговорим...
Доктор показывает мужику картинки первая "Три охотника"
- Что вы здесьл видите?
- [мат]!
- как?
- посудите сами три мужика пьют водку на природе... ну не [мат] ли?
- ну...
Показывает "Гуси лебеди"
- а здесь?
- [мат]!
- как?
- Столько суток летят, друг другу в зад смотрят... ну не [мат] ли?
Потом мужик(присмотревшись) и говорит:
- доктор, а вы тоже [мат]!
- я? почему!?
- а откуда у вас такие картинки?
2. "Гинденбург" был наполнен водородом, гелий не взрывается (нет, он тоже горит, но для этого его придётся перевести в состояние плазмы и нагреть до 1000 градусов. Ближайшее природное место - Солнце)
- Не знаю, тут ЖОПА!
-Эх ты! Правильно - дирижопель.
Кстати. Если верить написанному в статье, - "...при перелете между Барселоной и Майоркой составит 4,5 кг на Airlander 10 против 53 кг при аналогичном перелете на традиционном самолете", - то как раз можно сказать, что на порядок меньше.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Гинденбург_(дирижабль)https://ru.wikipedia.org/wiki/Гинденбург_(дирижабль)