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Испанцы собираются возить британцев на курорты в дирижабле, напоминающем ягодицы

Испанцы собираются возить британцев на курорты в дирижабле, напоминающем ягодицы

Автор:
03 сентября 2023 12:28
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Air Nostrum   Великобритания   Видео   Испания   дирижабли   небо   
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Сами представители компании называют свое детище "летающей задницей".

Предприимчивые испанцы из компании Air Nostrum решили скрестить самолет и дирижабль, получившуюся абракадабру окрестили Airlander 10 и объявили самым экологически чистым средством передвижения по воздуху на небольшие дистанции.


В настоящее время, по расчетам компании, индивидуальный углеродный след пассажира при перелете между Барселоной и Майоркой составит 4,5 кг на Airlander 10 против 53 кг при аналогичном перелете на традиционном самолете.


Этот футуристического вида гибрид уже заявлен как самый большой в мире "псевдо-самолет", который будет длиной более 90 метров и высотой с шесть двухэтажных автобусов. Он способен перевозить до 100 человек, оснащен просторным пассажирским салоном, подвешенным под аэродинамическим воздушным шаром, наполненным гелием.



Ну а то, что дирижабль напоминает жёпку, так это мелочи жизни, тем более что стоит такая "задница" 40 миллионов фунтов стерлингов за штуку (в рублях это много). Всего же планируется создать парк из 20 Airlander 10 и перевозить туристов на Майорку, Ибицу и Менорку уже в 2026 году.


Разработчики уверяют, что их детище может приземлиться "практически на любую поверхность".

Для таких дирижаблей не нужны взлетные полосы и аэропорты, они способны взлетать как с поля, так и с воды.


Ну и минутка истории дирижаблестроения. В мае 1937 года в свой последний путь из Германии в Нью-Йорк отправился суперлюксовый дирижабль «Гинденбург». Собственно после того рокового полета с пассажирскими дирижаблями решили завязать.
Погибли 97 человек — 61 член экипажа и 36 пассажиров.


Источник:

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Метки: Air Nostrum   Великобритания   Видео   Испания   дирижабли   небо   
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15  комментариев
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314
Murrkin 2 часа назад
Гинденбург вроде использовал водород, в этой жопке гелий, безопаснее будет.
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34k
Андрей Иванов Минуту назад
1. У кого чего болит. Чтоб жопу здесь увидеть, надо быть на этой теме зацикленным.

Приходит женщина к психиатору и жалуется:
- доктор моему мужу везде мерещатся [мат].
- зовите поговорим...
Доктор показывает мужику картинки первая "Три охотника"
- Что вы здесьл видите?
- [мат]!
- как?
- посудите сами три мужика пьют водку на природе... ну не [мат] ли?
- ну...
Показывает "Гуси лебеди"
- а здесь?
- [мат]!
- как?
- Столько суток летят, друг другу в зад смотрят... ну не [мат] ли?
Потом мужик(присмотревшись) и говорит:
- доктор, а вы тоже [мат]!
- я? почему!?
- а откуда у вас такие картинки?

2. "Гинденбург" был наполнен водородом, гелий не взрывается (нет, он тоже горит, но для этого его придётся перевести в состояние плазмы и нагреть до 1000 градусов. Ближайшее природное место - Солнце)
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47k
Максим Т. 2 минуты назад
- Тебя когда ждать?
- Не знаю, тут ЖОПА!
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34k
АнтонПолднев 23 минуты назад
Что за идиотская манера использовать для измерения всё что угодно, кроме системы мер и весов? Длинна в футбольных полях, литраж в олимпийских бассейнах, высота теперь в автобусах. Дальше что? Масса в обезьянах? Скорость в черепахах? Рождаемость в кроликах?
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4k
Макс Полчаса назад
-Как правильно: сратостат или статосрат?
-Эх ты! Правильно - дирижопель.
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18k
тов.Suhov Полчаса назад
Ну почему же ягодицы..? ЖОПУ напоминает!
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16k
ss Полчаса назад
А я вообще не понимаю, почему, при современных технологиях, не используют дирижабли массово. Все проблемы с просачиванием того же гелия можно решить. Топлива такая хрень будет жрать на порядок меньше. Для тех, кому нужно вот уж прямо срочно, можно оставить самолёты, а для обычных перемещающихся вполне себе транспортное средство. Я бы с удовольствие на таком летал.
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14k
Yorge 36 минут назад
а хня это. сделайте лучше летающий отель со стеклянным полом, чтобы можно было шпилить тёлку и с высоты на ночной город смотреть.
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9k
Trenzel2003 53 минуты назад
Что водород, что гелий имеют свойство просачивания. У этих газов настолько маленькие молекулы, что они просачиваются сквозь другие. Но нужно сильно охладить эти газы для наглядности.
Ссылка www.youtube.com
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17k
K7OO Час назад
Нихрена себе - 61 член экипажа и 36 пассажиров! Если здесь соотношение будет такое же, то зачем эта байда вообще нужна? Гораздо проще, быстрее и безопаснее перевезти сотню пассажиров на обычном самолете. Похоже, что это очередной хайповый мега-проект, который заканчивается на стадии картинок.
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62k
doker Час назад
Проблема в нефтедобывающих странах - у них есть деньги, "стингеры", "иглы" и заклинание "Аллаху Акбар!"
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15k
Kostick Час назад
новости больше 10 лет, однако))) и ах да, гишпанцы к разработке не имеют никакого отношения. цытато - "Airlander 10 (полное название Hybrid Air Vehicles HAV 304 Airlander) гибридный дирижабль, созданный британской компанией Hybrid Air Vehicles (англ.)рус. для армии США по проекту Long Endurance Multi-intelligence Vehicle (LEMV), в котором Northrop Grumman была генеральным подрядчиком."
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