Как выглядит свадебный торт в 3 яруса, по которому можно погулять

«У многих художников есть "невозможный проект", и это мой».





Так говорит португальская художница Жоана Васконселос о своем детище — павильоне «Свадебный торт», самом сладком из архитектурных сокровищ, ожидающих посетителей поместья Уоддесон в Бакингемшире.





Торт высотой 12 метров создавался почти пять лет, и он покрыт тысячами плиток, глазурованных в бледно-розовых, зелёных и голубых тонах.