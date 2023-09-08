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Как выглядит свадебный торт в 3 яруса, по которому можно погулять

Как выглядит свадебный торт в 3 яруса, по которому можно погулять

Автор:
08 сентября 2023 13:59
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Великобритания   Фотопутешествия   архитектор   архитектура   достопримечательность   необычная архитектура   павильон   
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В парке поместья Уоддесон (Великобритания) появилось необычное здание — павильон «Свадебный торт». 12-метровая иммерсивная арт-инсталляция украшена тысячами плиток, напоминающих глазурь на торте. Давайте заглянем внутрь.


«У многих художников есть "невозможный проект", и это мой».


Так говорит португальская художница Жоана Васконселос о своем детище — павильоне «Свадебный торт», самом сладком из архитектурных сокровищ, ожидающих посетителей поместья Уоддесон в Бакингемшире.


Торт высотой 12 метров создавался почти пять лет, и он покрыт тысячами плиток, глазурованных в бледно-розовых, зелёных и голубых тонах.


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Васконселос назвала создание этого павильона «самым большим испытанием» за свою 30-летнюю карьеру. Она описывает свой павильон как «храм любви» и называет его «частично скульптурой, частично архитектурным садовым безумием и праздником веселья и радости».


Посетители парка могут побродить мимо керамических русалок и статуй дельфинов, изо рта которых струится вода, полюбоваться золотыми стенами и пастельно-голубыми колоннами, а также розовыми копьями, свисающими с потолка, как шоколадные капли.


В соответствии с праздничной тематикой здесь также есть электрические свечи и мини-статуи святого Антония, благословляющего молодоженов.


Этажи (ярусы) соединены винтовыми лестницами цвета сливочного масла, а на самом верху вы становитесь той самой фигуркой на торте и украшаете его собой!


Со смотровой площадки, кстати, открывается замечательный вид на территорию поместья.


Павильон был вдохновлен яркими зданиями в стиле барокко и традициями декоративной керамики Лиссабона, где живет и работает Васконселос.


Его построили «для развлечения», а также в духе традиционного гостеприимства садовых павильонов 18 века.


По парку поместья проводятся экскурсии, и теперь одним из обязательных этапов станет посещение павильона «Свадебный торт».


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Великобритания   Фотопутешествия   архитектор   архитектура   достопримечательность   необычная архитектура   павильон   
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3  комментария
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49
Павел 49 минут назад
Когда уже грамотно будете заголовки писать?
"...в 3 яруса, по которому можно погулять"
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88k
Татьяна Юсова 44 минуты назад
Можно устроить свадебную церемонию.
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1k
Лютый вам Бетховен 46 минут назад
Домик для Барби.
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