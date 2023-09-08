Как выглядит свадебный торт в 3 яруса, по которому можно погулять

В парке поместья Уоддесон (Великобритания) появилось необычное здание — павильон «Свадебный торт». 12-метровая иммерсивная арт-инсталляция украшена тысячами плиток, напоминающих глазурь на торте. Давайте заглянем внутрь.
«У многих художников есть "невозможный проект", и это мой».
Так говорит португальская художница Жоана Васконселос о своем детище — павильоне «Свадебный торт», самом сладком из архитектурных сокровищ, ожидающих посетителей поместья Уоддесон в Бакингемшире.
Торт высотой 12 метров создавался почти пять лет, и он покрыт тысячами плиток, глазурованных в бледно-розовых, зелёных и голубых тонах.
Васконселос назвала создание этого павильона «самым большим испытанием» за свою 30-летнюю карьеру. Она описывает свой павильон как «храм любви» и называет его «частично скульптурой, частично архитектурным садовым безумием и праздником веселья и радости».
Посетители парка могут побродить мимо керамических русалок и статуй дельфинов, изо рта которых струится вода, полюбоваться золотыми стенами и пастельно-голубыми колоннами, а также розовыми копьями, свисающими с потолка, как шоколадные капли.
В соответствии с праздничной тематикой здесь также есть электрические свечи и мини-статуи святого Антония, благословляющего молодоженов.
Этажи (ярусы) соединены винтовыми лестницами цвета сливочного масла, а на самом верху вы становитесь той самой фигуркой на торте и украшаете его собой!
Со смотровой площадки, кстати, открывается замечательный вид на территорию поместья.
Павильон был вдохновлен яркими зданиями в стиле барокко и традициями декоративной керамики Лиссабона, где живет и работает Васконселос.
Его построили «для развлечения», а также в духе традиционного гостеприимства садовых павильонов 18 века.
По парку поместья проводятся экскурсии, и теперь одним из обязательных этапов станет посещение павильона «Свадебный торт».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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