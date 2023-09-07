FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2674 поста • 547 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Путешествия
Особенности жизни в Лондоне, о которых не рассказывают туристам

Особенности жизни в Лондоне, о которых не рассказывают туристам

Автор:
07 сентября 2023 09:49
Сообщество : Путешествия
Метки: Великобритания   Европа   лондон   особенности жизни в лонжоне   путешествия   страноведение   турист   
2654
15

Когда мы думаем про Лондон, то сразу вспоминаем школьную фразу с уроков английского. Однако Великобритания это не только про красные автобусы и телефонные будки (хотя и они есть в посте) . Мы собрали разные прикольные и неожиданные штуки, которые есть в стране.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: Великобритания   Европа   лондон   особенности жизни в лонжоне   путешествия   страноведение   турист   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
Antique computer 2 часа назад
15. Они ездят по встречке.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
30k
Aqueronte Полчаса назад
Кому вы там с 250 тысячами рублей нужны? Там все цены в фунтах
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
762
Шурман 56 минут назад
Не люблю этот город как и свой Брюссель или Берлин . Последнее время я себя лучше чувствую в какой нибудь тихой деревушке , где каждое утро бабки и дедушки здороваются и уже до того дошло что подбегают целуют , и всем наплевать что у тебя акцент и что ты русский , главное нет этой черноты . Они просто не могут жить так тихо , у них смысл жизни сбиться в стаю и выжидать лучшего , теперь еще и дома в наглую захватывают . Мне нашу стройку пришлось обнести полностью колючкой что бы не лезли .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Спелая кукурузинка

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

56407



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Слониха не смогла разбудить своего слоненка. На помощь пришли люди
Слониха не смогла разбудить своего слоненка. На помощь пришли люди
35 необыкновенных фактов обо всем на свете
35 необыкновенных фактов обо всем на свете
Набирающие популярность в сообществах
История создания VIN АВТО
История создания VIN АВТО
Впечатления "из отпуска"
Впечатления "из отпуска"
Рэп про МЦД - теперь мы слышали всё
Рэп про МЦД - теперь мы слышали всё
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Кофе с пенкой

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#животные#фильм#подборка#дети#США#Москва#школа#криминал
#в мире#Прикол#история#полиция#улыбнуло#забавно#факты#интересное#трейлер#Метро
#люди#Юмор#кино#позитив#женщина#Китай#Ynews#конфликт#задержание#сарказм
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор 35 причин, почему посещение Лондона летом - прекрасная идея 35 причин, почему посещение Лондона летом - прекрасная идея Особенности жизни в Нидерландах, которые удивляют даже соседей-европейцев Особенности жизни в Нидерландах, которые удивляют даже соседей-европейцев Заброшенный Лондон: сокровища и тайны английской столицы на страницах новой фотокниги Заброшенный Лондон: сокровища и тайны английской столицы на страницах новой фотокниги В Великобритании планируют запустить люксовые двухэтажные автобусы с капсулами для сна В Великобритании планируют запустить люксовые двухэтажные автобусы с капсулами для сна Подземные тайны Лондона Подземные тайны Лондона

На что жалуетесь?

Вернуться