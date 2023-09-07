Особенности жизни в Лондоне, о которых не рассказывают туристам

Когда мы думаем про Лондон, то сразу вспоминаем школьную фразу с уроков английского. Однако Великобритания это не только про красные автобусы и телефонные будки (хотя и они есть в посте) . Мы собрали разные прикольные и неожиданные штуки, которые есть в стране.