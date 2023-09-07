Особенности жизни в Лондоне, о которых не рассказывают туристам

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Когда мы думаем про Лондон, то сразу вспоминаем школьную фразу с уроков английского. Однако Великобритания это не только про красные автобусы и телефонные будки (хотя и они есть в посте) . Мы собрали разные прикольные и неожиданные штуки, которые есть в стране.
1. Остановки в Лондоне смотрят в другую сторону от дороги и у них очень тонкие скамейки, чтобы никто не спал
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6. Телефонные будки тоже не используются по назначению, в этой, например, поселился мастер починки смартфонов
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