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25 впечатляющих снимков со всего мира

25 впечатляющих снимков со всего мира

Автор:
19 мая 2023 21:39
Сообщество : ФотоМир
Метки: Фотографии   в мире   интересно   интересное   красиво   красивое   красивые фото   мир   подборка   фото   
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Наш мир прекрасен и полон интересностей. Взглянем на несколько фотографий, сделанных в разных местах по всему миру, с разными явлениями и людьми. В каждом уголке можно найти что-то любопытное!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Фотографии   в мире   интересно   интересное   красиво   красивое   красивые фото   мир   подборка   фото   
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2  комментария
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19
Антон 20 минут назад
Удивительно, что почти все фото сделаны на крохотном голубом пятнышке с 20й картинки
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17k
тов.Suhov 20 минут назад
8. Закат во время извержения вулкана

А может, извержение вулкана во время заката.
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