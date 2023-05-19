25 впечатляющих снимков со всего мира

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Наш мир прекрасен и полон интересностей. Взглянем на несколько фотографий, сделанных в разных местах по всему миру, с разными явлениями и людьми. В каждом уголке можно найти что-то любопытное!
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20. Солнечное затмение на Сатурне. Крохотное голубое пятнышко слева, над кольцами - это Земля
22. Бурлинское озеро. Находится на территории городского округа город Славгород Алтайского края
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А может, извержение вулкана во время заката.