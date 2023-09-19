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"Погасил бы кто мою кредитку": как знакомятся после ухода Тиндера

"Погасил бы кто мою кредитку": как знакомятся после ухода Тиндера

Автор:
19 сентября 2023 10:28
Сообщество : Юмор
Метки: Tinder   VK знакомства   в поисках мужа   знакомства   ищу спонсора   общение   
1578
17

В целом ничего особо не поменялось, просто большинство перешли в приложение знакомства Вк и другие паблики. Давайте посмотрим на требования и запросы тех, кто ищет свою любовь и финансовую защищённость.

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Метки: Tinder   VK знакомства   в поисках мужа   знакомства   ищу спонсора   общение   
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7  комментариев
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82k
Доктор Джонс 37 минут назад
Пилять, паноптикум, цирк уродов...
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2k
Алексей 6 минут назад
Сколько же, блин, параллельных миров с их чудными жителями.
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15k
Kostick Полчаса назад
ничо, время оно быстро летит. как за 40 стукнет, сразу первое что пишут "голова не болит", вот только желающих поюзать сей товар, особо не находится.
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15k
FatZilla 37 минут назад
Так и хочется сказать "Пускайте газ"....
Какое счастье, что мне уже в силу возраста и здоровья нафиг это не надо. Столько времени свободного, никаких головняков и нервов и не надо никого содержать.
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21k
сеньор Леонсио 39 минут назад
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Спелая кукурузинка

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