"Погасил бы кто мою кредитку": как знакомятся после ухода Тиндера

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В целом ничего особо не поменялось, просто большинство перешли в приложение знакомства Вк и другие паблики. Давайте посмотрим на требования и запросы тех, кто ищет свою любовь и финансовую защищённость.
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Какое счастье, что мне уже в силу возраста и здоровья нафиг это не надо. Столько времени свободного, никаких головняков и нервов и не надо никого содержать.