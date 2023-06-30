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Трешовые истории знакомств в Тиндере

Трешовые истории знакомств в Тиндере

Автор:
30 июня 2023 12:58
Сообщество : Истории из жизни
Метки: Tinder   знакомства   интересно   истории   истории из жизни   отношения   прикольно   
1168
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Сегодня, 30 июня, приложение Тиндер официально уходит из России. У пользователей осталось немало историй, связанных со знакомствами в интернете. Мы собрали самые милые и забавные из них.

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А у вас были неудачные свидания?


Источник:

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Метки: Tinder   знакомства   интересно   истории   истории из жизни   отношения   прикольно   
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2  комментария
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2k
Руслан 6 минут назад
Читаешь вот такие истории и создаётся впечатление, что там одни долбо@бы собрались, которые вполне "достойны" друг друга.
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ruslan d Полчаса назад
Так и не попробовал этот ресурс
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