Трешовые истории знакомств в Тиндере

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Сегодня, 30 июня, приложение Тиндер официально уходит из России. У пользователей осталось немало историй, связанных со знакомствами в интернете. Мы собрали самые милые и забавные из них.
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А у вас были неудачные свидания?
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