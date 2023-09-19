Как знаменитые сооружения выглядят в разрезе

Перед вами три части их серии «Cutaway» или «В разрезе» британских дизайнеров из NeoMam Studios, которая показывает, что находится внутри знаменитых сооружений из США, Австралии и Лондона. Да, лондонские достопримечательности заслужили отдельного эпизода этого проекта. Готовьтесь как следует всматриваться к деталям, ведь многие строения таят внутри себя не всегда очевидную интерьерную начинку.

Статуя Свободы, Нью-Йорк