Как знаменитые сооружения выглядят в разрезе

Британские дизайнеры показали, что находится внутри знаменитых сооружений нескольких стран. Проект дизайнеров затронул США, Австралию и город Лондон.
Перед вами три части их серии «Cutaway» или «В разрезе» британских дизайнеров из NeoMam Studios, которая показывает, что находится внутри знаменитых сооружений из США, Австралии и Лондона. Да, лондонские достопримечательности заслужили отдельного эпизода этого проекта. Готовьтесь как следует всматриваться к деталям, ведь многие строения таят внутри себя не всегда очевидную интерьерную начинку.
Статуя Свободы, Нью-Йорк
Сиднейский оперный театр
Биг-Бен, Лондон
Белый Дом, США
Небоскрёб Мэри-Экс, 30, Лондон
Городская библиотека Перта, Австралия
«Дом над водопадом» американского архитектора Фрэнка Ллойда Райта
Был построен в 1939 году и по сей день носит звание эталона органической архитектуры. Не каждому загородному дому такое удаётся.
Арена O2, Лондон
Радио-Сити-Мьюзик-холл, Нью-Йорк
Маяк на мысе Байрона, Австралия
Маяк носит титул самого яркого в Австралии.
Вокзал Кингс-Кросс, Лондон
Слабо найти платформу 9 3/4?
Спейс-Нидл, Сиэтл
Лондонская Королевская опера
Уиллис-тауэр, Чикаго, США
Даунинг-стрит, 10, Лондон
Резиденция премьер-министра Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии.
Бонус: Манхэттен, Нью-Йорк
Источник:
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