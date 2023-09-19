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Как знаменитые сооружения выглядят в разрезе

Как знаменитые сооружения выглядят в разрезе

Автор:
19 сентября 2023 08:49
Метки: в мире   в разрезе   здание   интересно   любопытно   страны   
1088
29

Британские дизайнеры показали, что находится внутри знаменитых сооружений нескольких стран. Проект дизайнеров затронул США, Австралию и город Лондон.

Перед вами три части их серии «Cutaway» или «В разрезе» британских дизайнеров из NeoMam Studios, которая показывает, что находится внутри знаменитых сооружений из США, Австралии и Лондона. Да, лондонские достопримечательности заслужили отдельного эпизода этого проекта. Готовьтесь как следует всматриваться к деталям, ведь многие строения таят внутри себя не всегда очевидную интерьерную начинку.

Статуя Свободы, Нью-Йорк

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Сиднейский оперный театр

Биг-Бен, Лондон

Белый Дом, США

Небоскрёб Мэри-Экс, 30, Лондон

Городская библиотека Перта, Австралия

«Дом над водопадом» американского архитектора Фрэнка Ллойда Райта

Был построен в 1939 году и по сей день носит звание эталона органической архитектуры. Не каждому загородному дому такое удаётся.

Арена O2, Лондон

Радио-Сити-Мьюзик-холл, Нью-Йорк

Маяк на мысе Байрона, Австралия

Маяк носит титул самого яркого в Австралии.

Вокзал Кингс-Кросс, Лондон

Слабо найти платформу 9 3/4?

Спейс-Нидл, Сиэтл

Лондонская Королевская опера

Уиллис-тауэр, Чикаго, США

Даунинг-стрит, 10, Лондон

Резиденция премьер-министра Соединённого Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

Бонус: Манхэттен, Нью-Йорк

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Метки: в мире   в разрезе   здание   интересно   любопытно   страны   
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Walther 14 минут назад
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muhandes 21 минуту назад
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НИКТО 21 минуту назад
Схема фасада и срез башни после ремонта, конец 1860-х гг.

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