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10 «практик счастья» из разных стран

10 «практик счастья» из разных стран

Автор:
13 сентября 2023 07:54
Метки: в мире   иллюстрации   интересно   люди   страны   счастье   
2955
11

Дизайнеры создали проект о счастье. В нём они показали, как люди «практикуют счастье» в разных странах.

Британская дизайн-студия NeoMam Studios и иллюстратор из Испании Элоиза Бьелса создали познавательный и даже полезный для здоровья проект под названием «Happiness Around the World» (счастье по всему миру). Он основан на «практиках счастья» из разных стран, то есть традиционных состояниях или действиях, нацеленных на повышение уровня жизненного равновесия каждого конкретного человека. Здесь собрано и проиллюстрировано 10 таких практик, имеющих своё особое название и способ применения.

Никто не скажет вам ничего плохого, если вы воспользуетесь одной из них, чтобы настроить себя на более позитивный лад, даже если в вашей стране такого термина нет.

Япония — синрин-йоку

×
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Или «лесные ванны». Практика нахождения в лесу или другом природном пространстве для улучшения собственного благополучия.

Франция — аперитив

Во Франции принято баловать себя небольшим количеством выпивки перед ужином, чтобы плавно перейти от работы к вечерней релаксации.

Турция — кайф

Или «приятное безделье». Слово, ставшее своим в русском языке. В Турции это прямо-таки искусство жить моментом во время тихой релаксации.

Босния и Герцеговина — кафа

Ритуальное кофепитие с друзьями, позволяющее поболтать о том о сём.

Норвегия — фрилуфтслив

Или «жизнь на свежем воздухе». Люди проводят время на природе, добиваясь единения с ней.

Россия — баня

Знакомая практика, которую забавно рассматривать глазами иностранца. В маленькой комнатке, в которой очень жарко, можно найти кипяток и ледяную воду. Это место, где люди общаются по душам, не забывая похлёстывать друг друга вениками из веток и листьев разных деревьев.

Нигерия — убунту

Или «человечность по отношению к другим». Это целая идеология, практикуемая в странах Африки, чьи основные принципы — единение с окружающими и верховенство групп людей над индивидуальностью.

Аргентина, Уругвай, Парагвай и Бразилия — мате

Чай из высушенных и измельчённых листьев дерева под названием падуб парагвайский. За счёт содержания кофеина мате производит тонизирующий эффект, и его принято пить с друзьями.

Испания — сиеста

Час-другой сна, чтобы посмаковать хорошую тёплую погоду или немного отдохнуть после обеда.

Германия — гемютлихкайт

Создание атмосферы уюта и тепла или состояние душевного спокойствия и благополучия в том числе в компании других людей и даже незнакомых.

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Метки: в мире   иллюстрации   интересно   люди   страны   счастье   
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14  комментариев
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805
Pūkains no Vidzemes 52 минуты назад
Я знаю, что в Британии - нажраться и проблевать в пабах. Обычно в той же России рабочий человек после окончания рабочего дня идёт домой, что вполне логично. В Британии сначала в паб, там выпить пива, потом перекусить и потом заполировать вискарём вперемешку с пивом. И так каждый вечер.
Сначала я попробовал жить так же, но более трёх дней мой организм не выдержал.
Ну а для среднестатистического брита это образ всей его жизни. Правда.., и живут они сравнительно не так долго...
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81k
Доктор Джонс Полчаса назад
Нидерланды:
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169k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 42 минуты назад
Комментарий к фото
в Япоше с Сакурами обнимаются..а не с березками)
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1k
Mikhail 52 минуты назад
Шикарный пост =)
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16k
banzai7 Час назад
Шотландия - нарезаться в слюни.
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159
Андрей Л Час назад
Просто помыться? Серьезно?
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124
Alex Roland Час назад
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4k
Наталья 2 часа назад
Да мы почти всё это практикуем.
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