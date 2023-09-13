10 «практик счастья» из разных стран

Дизайнеры создали проект о счастье. В нём они показали, как люди «практикуют счастье» в разных странах.
Британская дизайн-студия NeoMam Studios и иллюстратор из Испании Элоиза Бьелса создали познавательный и даже полезный для здоровья проект под названием «Happiness Around the World» (счастье по всему миру). Он основан на «практиках счастья» из разных стран, то есть традиционных состояниях или действиях, нацеленных на повышение уровня жизненного равновесия каждого конкретного человека. Здесь собрано и проиллюстрировано 10 таких практик, имеющих своё особое название и способ применения.
Никто не скажет вам ничего плохого, если вы воспользуетесь одной из них, чтобы настроить себя на более позитивный лад, даже если в вашей стране такого термина нет.
Япония — синрин-йоку
Или «лесные ванны». Практика нахождения в лесу или другом природном пространстве для улучшения собственного благополучия.
Франция — аперитив
Во Франции принято баловать себя небольшим количеством выпивки перед ужином, чтобы плавно перейти от работы к вечерней релаксации.
Турция — кайф
Или «приятное безделье». Слово, ставшее своим в русском языке. В Турции это прямо-таки искусство жить моментом во время тихой релаксации.
Босния и Герцеговина — кафа
Ритуальное кофепитие с друзьями, позволяющее поболтать о том о сём.
Норвегия — фрилуфтслив
Или «жизнь на свежем воздухе». Люди проводят время на природе, добиваясь единения с ней.
Россия — баня
Знакомая практика, которую забавно рассматривать глазами иностранца. В маленькой комнатке, в которой очень жарко, можно найти кипяток и ледяную воду. Это место, где люди общаются по душам, не забывая похлёстывать друг друга вениками из веток и листьев разных деревьев.
Нигерия — убунту
Или «человечность по отношению к другим». Это целая идеология, практикуемая в странах Африки, чьи основные принципы — единение с окружающими и верховенство групп людей над индивидуальностью.
Аргентина, Уругвай, Парагвай и Бразилия — мате
Чай из высушенных и измельчённых листьев дерева под названием падуб парагвайский. За счёт содержания кофеина мате производит тонизирующий эффект, и его принято пить с друзьями.
Испания — сиеста
Час-другой сна, чтобы посмаковать хорошую тёплую погоду или немного отдохнуть после обеда.
Германия — гемютлихкайт
Создание атмосферы уюта и тепла или состояние душевного спокойствия и благополучия в том числе в компании других людей и даже незнакомых.
Источник:
- Как люди смотрели первые мультики
- Мужчина взобрался на стену без помощи рук
- Отдых строгого режима: корейцы готовы платить за то, чтобы их заперли в тюремной камере
- История ковбоев без налета героизма и романтизма
- Фотограф использут человеческие тела для создания необычных снимков
Остальные - да.