10 «практик счастья» из разных стран

Британская дизайн-студия NeoMam Studios и иллюстратор из Испании Элоиза Бьелса создали познавательный и даже полезный для здоровья проект под названием «Happiness Around the World» (счастье по всему миру). Он основан на «практиках счастья» из разных стран, то есть традиционных состояниях или действиях, нацеленных на повышение уровня жизненного равновесия каждого конкретного человека. Здесь собрано и проиллюстрировано 10 таких практик, имеющих своё особое название и способ применения.

Никто не скажет вам ничего плохого, если вы воспользуетесь одной из них, чтобы настроить себя на более позитивный лад, даже если в вашей стране такого термина нет.

Япония — синрин-йоку