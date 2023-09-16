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Дизайнеры восстановили облик древних сооружений

Дизайнеры восстановили облик древних сооружений

Автор:
16 сентября 2023 09:15
Метки: в мире   дизайнеры   интересно   любопытно   руины   тогда и сейчас   
2377
8

Дизайнеры воссоздали интерьеры некоторых древних руин и показали, как они выглядели раньше. Предлагаю на них взглянуть.

Древние руины могут перенести нас назад во времени, предоставив историкам, археологам и посетителям подсказки о повседневной жизни населявших их великих цивилизаций. Но впереди ещё много загадок и тайн, которые предстоит раскрыть. Дизайнеры из NeoMam Studios совместно с румынским иллюстратором Лаурентиу Станчу воссоздали интерьеры некоторых из самых захватывающих древних руин, показав, как они выглядели раньше и что происходило внутри.

Парфенон, Афины, Греция

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Внутри легендарного Парфенона стояла Афина Парфенос — скульптура, которая, к сожалению, не дожила до наших дней.

Римские термы в городе Бат, Англия

По сравнению со всеми остальными постройками здесь, довольно неплохо сохранились.

Ангкор-Ват, Камбоджа

Земляной цвет этого камбоджийского храма настолько укоренился в культуре, что даже не верится, что когда-то он был таким ярким и цветным.

«Золотой Дом» Нерона, Рим

Комплекс в целом является самым крупным в Европе из тех, что были построены как резиденция монарха.

Если вы думаете, что в наши времена подобным ценным древним постройкам уже ничего не грозит, то нет. В 2010 году обрушилась существенная часть потолка здания. Во время реконструкции.

Базилика Максенция, Рим

Самое большое здание из всех построенных на Римском форуме. Базилика на 17 метров выше Колизея.

Великая кива, Чако-каньон, США

Кива — церемониальное сооружение индейцев пуэбло, живших на юге и юго-западе США.

Нижняя терраса Северного дворца, Масада, Израиль

Масада — древняя крепость на вершине скалы. Находится на высоте 450 метров над Мёртвым морем и была построена Иродом I Великим.

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Метки: в мире   дизайнеры   интересно   любопытно   руины   тогда и сейчас   
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8  комментариев
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2k
Tambabashi Час назад
Было и стало, только не графика 3D, а реальность, труд сотен людей
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1k
КАКАнгел Час назад
Спасибо христианству что уничтожила великие культуры и ввергло мир в 1000 лет смрада войн дикости и варварства.
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24
r3mba4 КАКАнгел 49 минут назад
исламисты взрывают древние статуи в сирии, в авганистане. Превращают храм в мечеть в Констатинополе, а виноваты христиане. Если вы про крестовые походы, то это была ответка за более чем 700 лет агрессии муслимов.)))
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197
FreelancerND КАКАнгел Полчаса назад
Слышу звон, но не знаю где он. Какие ещё великие культуры уничтожило христианство? Классическая Греция пришла к упадку из-за язычников греков и таких же язычников римлян. Рим пришел в упадок по экономическим причинам, Египет надорвался во время Катастрофы Бронзового Века и так никогда и не восстановился. Средние век были жопой не потому что христианство, а потому что, внезапно, опять экономика.
Вместо всякой [мат] лучше бы истмат поизучали.
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2k
Виктор Глущенко Час назад
Интересно как и чем это все было построено , ведь , если верить историкам , тогда из техники были деревянные колесницы запряженные лошадьми .
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