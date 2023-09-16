Дизайнеры восстановили облик древних сооружений

Комплекс в целом является самым крупным в Европе из тех, что были построены как резиденция монарха.

Если вы думаете, что в наши времена подобным ценным древним постройкам уже ничего не грозит, то нет. В 2010 году обрушилась существенная часть потолка здания. Во время реконструкции.

Базилика Максенция, Рим