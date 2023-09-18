12 примеров параметризма в архитектуре

Подборка впечатляющих примеров параметрической архитектуры. Некоторые постройки приводят в восторг.
Архитектура вокруг нас повсюду: жилые здания, торговые центры, исторические сооружения, декорации на улицах. В XXI веке появился новый стиль архитектуры, весьма странный и необычный, — параметризм. Если обычные здания всегда прямоугольных или цилиндрических форм, имеют углы, привычные крыши, то параметрическая архитектура совершенно иная. Ее здания обтекаемы, сглажены, они словно вышли из-под пера писателя-фантаста. Такие здания выглядят футуристично, немного странно и всегда производят впечатление.
Истоки параметризма берут в творчестве Гауди: внутри знаменитого храма Святого Семейства
Кафе Nocenco из бамбука во вьетнамском городе Винь
Деревянная конструкция в отеле Metropol Parasol, Севилья
Парк над водой Little Island в Нью-Йорке
Сауна необычной формы в шведском городе Кируна
Один из филиалов Музея императорского дворца на Тайване
Жилой дом в Сингапуре, спроектированный Heatherwick Studio
Музыкальный театр и Выставочный зал в столице Грузии
«Скрученный» музей The Twist недалеко от норвежского Осло
Здание Klimatorium, где изучают климат и штормы, в датском городе Лемвиг
Аэропорт Красного моря, который должен открыться к концу 2023 года в Саудовской Аравии
Cineorama позволяет смотреть кино прямо во дворе, ее создатель — художница Эрика Хок
Источник:
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