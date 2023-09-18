12 примеров параметризма в архитектуре

FISHKINET
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами Море пива, девушки и веселье: в Германии открылся Октоберфест-2023 Море пива, девушки и веселье: в Германии открылся Октоберфест-2023 15 фотографий, которые демонстрируют, что едят на обед в разных странах 15 фотографий, которые демонстрируют, что едят на обед в разных... 20 забавных кадров, доказывающих, что соседи по квартире - это весело 20 забавных кадров, доказывающих, что соседи по квартире - это весело Просто гифки, всякие и&nbsp;разные Просто гифки, всякие и разные «Вот как вы нам отплатили?»: мусульмане взяли власть в свои руки в американском городе и запретили флаг ЛГБТ «Вот как вы нам отплатили?»: мусульмане взяли власть в свои руки в... В Госдуме задумались над запретом для трудовых мигрантов перевозить семьи в Россию В Госдуме задумались над запретом для трудовых мигрантов... 12 забавных снимков со статуями 12 забавных снимков со статуями Международный пионерский лагерь Сондовон в КНДР Международный пионерский лагерь Сондовон в КНДР Мужчина с самокатом разбил створку турникета в&nbsp;метро Мужчина с самокатом разбил створку турникета в метро Черепаха не на шутку напугала коня и пса Черепаха не на шутку напугала коня и пса Загадочная дыра на пляже в Ирландии вызвала переполох в сети Загадочная дыра на пляже в Ирландии вызвала переполох в сети 13 самых дорогих фильмов в истории кино 13 самых дорогих фильмов в истории кино Мигранты перекрыли дороги на итальянском острове Лампедуза и потребовали социальных выплат Мигранты перекрыли дороги на итальянском острове Лампедуза и... Мерзкий тип вылил масло на лестницу в тренажёрном зале Мерзкий тип вылил масло на лестницу в тренажёрном зале В Санкт-Петербурге спасли кошек, которых хозяйка держала в захламленной квартире В Санкт-Петербурге спасли кошек, которых хозяйка держала в... Лучшие фильмы ужасов 2023 года по версии критиков Лучшие фильмы ужасов 2023 года по версии критиков Купающаяся в луже медведица попала на видео Купающаяся в луже медведица попала на видео Итальянец утонул в цистерне с вином Итальянец утонул в цистерне с вином
12 примеров параметризма в архитектуре

12 примеров параметризма в архитектуре

Автор:
18 сентября 2023 07:35
Метки: архитектура   в мире   здание   интересно   любопытно   параметризм   
1355
13

Подборка впечатляющих примеров параметрической архитектуры. Некоторые постройки приводят в восторг.

Архитектура вокруг нас повсюду: жилые здания, торговые центры, исторические сооружения, декорации на улицах. В XXI веке появился новый стиль архитектуры, весьма странный и необычный, — параметризм. Если обычные здания всегда прямоугольных или цилиндрических форм, имеют углы, привычные крыши, то параметрическая архитектура совершенно иная. Ее здания обтекаемы, сглажены, они словно вышли из-под пера писателя-фантаста. Такие здания выглядят футуристично, немного странно и всегда производят впечатление.

Истоки параметризма берут в творчестве Гауди: внутри знаменитого храма Святого Семейства

×
×

Кафе Nocenco из бамбука во вьетнамском городе Винь

Деревянная конструкция в отеле Metropol Parasol, Севилья

Парк над водой Little Island в Нью-Йорке

Сауна необычной формы в шведском городе Кируна

Один из филиалов Музея императорского дворца на Тайване

Жилой дом в Сингапуре, спроектированный Heatherwick Studio

Музыкальный театр и Выставочный зал в столице Грузии

«Скрученный» музей The Twist недалеко от норвежского Осло

Здание Klimatorium, где изучают климат и штормы, в датском городе Лемвиг

Аэропорт Красного моря, который должен открыться к концу 2023 года в Саудовской Аравии

Cineorama позволяет смотреть кино прямо во дворе, ее создатель — художница Эрика Хок

Источник:

Ссылки по теме:
Метки: архитектура   в мире   здание   интересно   любопытно   параметризм   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
35k
АнтонПолднев 24 минуты назад
Ребятам справа по ходу интереснее всего...

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Seryi_spb 17 минут назад
Прикольно, но лично я не понял где рамки этого стиля? И точно он в ХХI веке появился?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mindflixx

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

846437



Другие посты автора
Популярное
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 сентября
Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 17 сентября
Про шпиццу и зону комфорта: первая осенняя подборка каламбуров и лингвошуток
Про шпиццу и зону комфорта: первая осенняя подборка каламбуров и лингвошуток
Набирающие популярность
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Фотопрогулка по&nbsp;городам СССР
Фотопрогулка по городам СССР
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хорошо реагирует со сметанием

Лучшие демотиваторы
У меня появился любимый дорожный знак!

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#СССР#интересно#Юмор#сарказм#инцидент#Мемы#любопытно#Пёс
#фото#подборка#кино#Россия#факты#дети#мигранты#Прикол
#история#животные#люди#Китай#фильм#Италия#новости#Госдума
Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами Лучший способ научить ребенка обращаться с деньгами Интересные факты о фильме "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" Интересные факты о фильме "Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке" Дизайнеры восстановили облик древних сооружений Дизайнеры восстановили облик древних сооружений Интересные факты о фильме "Один дома" Интересные факты о фильме "Один дома" Старый бетонный бункер получил вторую жизнь Старый бетонный бункер получил вторую жизнь Камчатский краб: образ жизни северного гиганта Камчатский краб: образ жизни северного гиганта

На что жалуетесь?

Вернуться