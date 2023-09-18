12 примеров параметризма в архитектуре

Архитектура вокруг нас повсюду: жилые здания, торговые центры, исторические сооружения, декорации на улицах. В XXI веке появился новый стиль архитектуры, весьма странный и необычный, — параметризм. Если обычные здания всегда прямоугольных или цилиндрических форм, имеют углы, привычные крыши, то параметрическая архитектура совершенно иная. Ее здания обтекаемы, сглажены, они словно вышли из-под пера писателя-фантаста. Такие здания выглядят футуристично, немного странно и всегда производят впечатление.

Истоки параметризма берут в творчестве Гауди: внутри знаменитого храма Святого Семейства