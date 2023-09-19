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Пользователи сети опубликовали фотографии своих похудевших питомцев

Пользователи сети опубликовали фотографии своих похудевших питомцев

Автор:
19 сентября 2023 07:46
Метки: было и стало   животные   кошка   лишний вес   похудение   собака   тогда и сейчас   
1444
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Владельцы кошек и собак посадили своих четвероногих друзей на диету, которая улучшила не только их самочувствие, но и внешний вид.

Мы их любим, но порой даже слишком. Откормленные пушистые питомцы выглядят очень мило и вселяют в нас чувство детской необъяснимой радости, но для них самих полнота — это не очень здорово. Осознавшие это хозяева взялись за дело и посадили своих любимцев на диету, чтобы те беспрепятственно смогли запрыгивать к ним на кровать, бегать и просто жить, не мучаясь лишим весом. Хозяева ежедневно делятся результатами «до» и «после», и они действительно впечатляют!

Диета Вегаса

×
×

Когда он впервые переехал ко мне, он не мог нормально ходить без необходимости перевести дыхание. В предыдущем доме его ОЧЕНЬ перекормили. Он немного похудел за последние 2,5 года, проведённые со мной, и может ходить и бегать.

Он очень горд собой

Я купил его 2 года назад, он весил 22 килограмма, сейчас уже 12!

Толстая кошка Лесли Паффингтон

Из баронессы в принцессу.

Лабрадор из Канады

Диета Энцо удалась

Первая фотография была сделана с невероятно нелестного ракурса, но всё равно хотела показать прогресс Энцо в похудении!

Толстый чихуахуа

Посмотрите, что я сделал. Сбросить 4 килограмма — это очень много для чихуахуа!

Пушистый Джей Си

Коренастый мальчик Джей Си в своём самом толстом весе в прошлом году (17 килограммов) и в прошлом месяце (до 8 килограммов) — сейчас он намного счастливее и энергичнее.

Сладкая булочка

Это Уинстон несколько лет назад, при виде которого мне хочется съёжиться от стыда. Я так рада, что теперь у нас более здоровый вес.

Волшебное преображение

Передавайте привет и поздравляйте Гермиону с её путешествием по снижению веса! Осталось сбросить совсем немного!

Да-да, это один и тот же пёс

Моя хозяйка просматривала фотографии, и мы немного испугались, глядя на фото, где я направляюсь в свой новый дом в ноябре прошлого года 🙈 посмотрите, насколько я здоров сейчас!

А взгляд такой же грустный

Буквально всё, что потребовалось, — это перевести его на влажный корм. Надеюсь, его маленькие суставы будут счастливы.

Волчок, который не дотянется до бочка

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Метки: было и стало   животные   кошка   лишний вес   похудение   собака   тогда и сейчас   
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621
София Час назад
Зачем было так раскармливать животное ?
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9k
Zhora 57 минут назад
Они их гамбургерами кормили, что ли?
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41k
Example 6.2.6 Час назад
Представляю, как хозяева мучались. Животные ж не сознательно садятся на диету, им просто начинают давать другую пищу, меньше объём и дают больше физической активности. Так или иначе, питомец довольно часто испытывает чувство лёгкого голода и таскается за хозяином всячески мяукая и скуля, в надежде выпросить пожрать. Тут надо иметь очень крепкую силу воли, чтоб не покормить своего любимца, когда он прям вот в глаза тебе смотрит и надрывно просит кушать. Мне мой кот уже толстым достался, я помню как его в режим вводил по еде, это была мука не только для кота, но и для меня. Я даже не кушал при нём, чтоб его не нервировать, но всё равно он постоянно ходит за тобой мявкает, тычет тебя лапой, на каждый шорох радостно бежит к холодильнику и стоит около него с немым вопросом - "А что случилось, почем мне не дают еду? Я ведь не сделал ничего плохого." А ты ходишь по своим делам по квартире и чувствуешь себя погано, потому что в глазах котика - ты основная причина его голода. Он даже мёртвым притворялся, чтоб я его покормил.. а я бы его и покормил, но я его уже кормил час назад и знал что больше не надо, иначе этот бандит будет иметь проблемы со здоровьем от своего лишнего веса.
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Себастьян Перейра

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