Пользователи сети опубликовали фотографии своих похудевших питомцев

Мы их любим, но порой даже слишком. Откормленные пушистые питомцы выглядят очень мило и вселяют в нас чувство детской необъяснимой радости, но для них самих полнота — это не очень здорово. Осознавшие это хозяева взялись за дело и посадили своих любимцев на диету, чтобы те беспрепятственно смогли запрыгивать к ним на кровать, бегать и просто жить, не мучаясь лишим весом. Хозяева ежедневно делятся результатами «до» и «после», и они действительно впечатляют!

Диета Вегаса