Пользователи сети опубликовали фотографии своих похудевших питомцев

Владельцы кошек и собак посадили своих четвероногих друзей на диету, которая улучшила не только их самочувствие, но и внешний вид.
Мы их любим, но порой даже слишком. Откормленные пушистые питомцы выглядят очень мило и вселяют в нас чувство детской необъяснимой радости, но для них самих полнота — это не очень здорово. Осознавшие это хозяева взялись за дело и посадили своих любимцев на диету, чтобы те беспрепятственно смогли запрыгивать к ним на кровать, бегать и просто жить, не мучаясь лишим весом. Хозяева ежедневно делятся результатами «до» и «после», и они действительно впечатляют!
Диета Вегаса
Когда он впервые переехал ко мне, он не мог нормально ходить без необходимости перевести дыхание. В предыдущем доме его ОЧЕНЬ перекормили. Он немного похудел за последние 2,5 года, проведённые со мной, и может ходить и бегать.
Он очень горд собой
Я купил его 2 года назад, он весил 22 килограмма, сейчас уже 12!
Толстая кошка Лесли Паффингтон
Из баронессы в принцессу.
Лабрадор из Канады
Диета Энцо удалась
Первая фотография была сделана с невероятно нелестного ракурса, но всё равно хотела показать прогресс Энцо в похудении!
Толстый чихуахуа
Посмотрите, что я сделал. Сбросить 4 килограмма — это очень много для чихуахуа!
Пушистый Джей Си
Коренастый мальчик Джей Си в своём самом толстом весе в прошлом году (17 килограммов) и в прошлом месяце (до 8 килограммов) — сейчас он намного счастливее и энергичнее.
Сладкая булочка
Это Уинстон несколько лет назад, при виде которого мне хочется съёжиться от стыда. Я так рада, что теперь у нас более здоровый вес.
Волшебное преображение
Передавайте привет и поздравляйте Гермиону с её путешествием по снижению веса! Осталось сбросить совсем немного!
Да-да, это один и тот же пёс
Моя хозяйка просматривала фотографии, и мы немного испугались, глядя на фото, где я направляюсь в свой новый дом в ноябре прошлого года 🙈 посмотрите, насколько я здоров сейчас!
А взгляд такой же грустный
Буквально всё, что потребовалось, — это перевести его на влажный корм. Надеюсь, его маленькие суставы будут счастливы.
Волчок, который не дотянется до бочка
Источник:
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