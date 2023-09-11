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50 собак, которым удалось сбросить лишние килограммы

50 собак, которым удалось сбросить лишние килограммы

Автор:
11 сентября 2023 10:19
Сообщество : Животные
Метки: до и после   животные   ожирение   похудение   результат   собака   
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Ожирение у домашних животных встречается довольно часто. К сожалению, объяснить питомцу, что пора скинуть пару лишних килограммов, невозможно. Да и наши любимцы хотят получить дополнительное лакомство, а не потренироваться. Тем не менее, если человек настроен помочь, у него всегда получится изменить жизнь питомца к лучшему. Вгляните на впечатляющие трансформации собак, которым удалось похудеть.

Конечно, пухленькие питомцы вызывают умиление. Но, как и у людей, ожирение является серьезной проблемой, так как может привести к ряду заболеваний и даже к ранней смерти.


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По данным опросов, проведенных в разных странах, уровень ожирения собак составляет около 40% и выше. Еще большее беспокойство вызывает тот факт, что 95% владельцев не догадываются, что их питомцам необходимо сбросить вес.

Эрни Уорд, ветеринар и основатель Ассоциации по профилактике ожирения домашних животных, подчеркивает: "Владельцы питомцев часто считают, что их собака или кошка, страдающие ожирением, имеют здоровый вес. Никто не хочет признавать, что его любимец набрал лишние килограммы, и наше первое препятствие - преодоление этого отрицания".

Некоторые марки кормов для собак предлагают таблицы, которые помогут вам определить, нуждается ли ваша собака в снижении веса.

Иногда порода и возраст животного влияют на его вес. Например, пожилые питомцы могут быть менее активными из-за таких заболеваний, как артрит. Наша задача - давать им необходимое количество корма и следить за тем, чтобы они регулярно получали физическую нагрузку.

При избыточном весе домашние животные чаще всего:

⦁ Менее активны, сокращается их продолжительность жизни.

⦁ Страдают от жары.

⦁ Нуждаются в большем количестве лекарств из-за своего веса.

⦁ Испытывают проблемы с суставами.

⦁ Имеют проблемы с кожей и ослабленный иммунитет.

⦁ Подвергаются повышенному риску во время операции.

⦁ Проявляют меньший интерес к физическим упражнениям и играм.

⦁ Имеют высокое кровяное давление.

⦁ Подвергаются повышенному риску развития диабета.

Если вы хотите помочь своей собаке сбросить вес, вот несколько советов, которые облегчат эту задачу:

⦁Сократите количество лакомств: замените жирные изделия на полезные, такие как морковь.

⦁Смешивайте овощи с кормом: добавляйте в корм овощи с высоким содержанием клетчатки, например замороженную стручковую фасоль, чтобы собака чувствовала себя сытой без лишних калорий.

⦁Убедитесь, что все члены семьи не дают питомцу лишнего корма или лакомств. Объясните им, что это делается для здоровья и счастья любимца.

⦁Ежемесячно отслеживайте прогресс: следите за весом собаки, не лишним будет осмотр в ветеринарной клинике.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: до и после   животные   ожирение   похудение   результат   собака   
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