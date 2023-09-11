50 собак, которым удалось сбросить лишние килограммы

Если вы хотите помочь своей собаке сбросить вес, вот несколько советов, которые облегчат эту задачу:

⦁Сократите количество лакомств: замените жирные изделия на полезные, такие как морковь.

⦁Смешивайте овощи с кормом: добавляйте в корм овощи с высоким содержанием клетчатки, например замороженную стручковую фасоль, чтобы собака чувствовала себя сытой без лишних калорий.

⦁Убедитесь, что все члены семьи не дают питомцу лишнего корма или лакомств. Объясните им, что это делается для здоровья и счастья любимца.

⦁Ежемесячно отслеживайте прогресс: следите за весом собаки, не лишним будет осмотр в ветеринарной клинике.