14 смешных случаев, когда животные решили отомстить

Могут ли наши питомцы мстить?
Возможно, это будет разбитая ваза, оторванные занавески или наказание в виде лужи прямо посреди комнаты. Иногда наши четвероногие друзья словно продумывают коварный план, как нам отомстить. Но все же не будем заблуждаться: жажда мести — это все-таки человеческая черта, и она предполагает удовольствие от чьих-то страданий. К счастью, животные не такие злопамятные, они не способны на столь жестокие чувства (в отличие от человека). Поэтому поведение, которое мы принимаем за месть, чаще всего вызвано чем-то другим: ревностью, изменением обстановки или каким-то внешним стрессом. Тем не менее подобные ситуации помогают нам задуматься о том, не обделяем ли мы вниманием своих питомцев.
Когда отругал кота за то, что он сидел на столе, и он нашел себе другое местечко
Этот черный красавчик недоволен, что его посадили на диету
Лучшая месть после купания — сесть мокрым на чистую одежду
Коричневый кот постоянно доставал рыжего, а теперь попал в ловушку
Не беспокойтесь, хозяин оказался поблизости и быстро вызволил несчастного из заточения.
Месяц — это не такой уж и долгий срок для мести
Когда задержался на работе, а кот тебя очень ждал
...или ждал ужин.
Вот почему нельзя оставлять собаку в машине
Кот сломал дверь во двор, так как его не выпускали целый день
«Не хочешь кормить меня в три часа ночи? Тогда ты обязан встать, чтобы спасти меня с высоты!»
Когда закрыл кота в ванной на время приготовления обеда
Месть за то, что не обращаешь на меня внимание
Эта принцесса уронила цветы, так как хозяин не покормил ее сразу после того, как пришел с работы
Месть бездомных собак за то, что одного из песиков пнули
Кажется, этот злодей достоит большего возмездия, согласитесь?
Когда пришел в два часа ночи из бара, а кот тебя очень ждал
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