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14 смешных случаев, когда животные решили отомстить

14 смешных случаев, когда животные решили отомстить

Автор:
21 декабря 2022 09:35
Сообщество : Животные
Метки: животные   забавно   кошка   месть   милота   собака   фото   
848
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Могут ли наши питомцы мстить?

Возможно, это будет разбитая ваза, оторванные занавески или наказание в виде лужи прямо посреди комнаты. Иногда наши четвероногие друзья словно продумывают коварный план, как нам отомстить. Но все же не будем заблуждаться: жажда мести — это все-таки человеческая черта, и она предполагает удовольствие от чьих-то страданий. К счастью, животные не такие злопамятные, они не способны на столь жестокие чувства (в отличие от человека). Поэтому поведение, которое мы принимаем за месть, чаще всего вызвано чем-то другим: ревностью, изменением обстановки или каким-то внешним стрессом. Тем не менее подобные ситуации помогают нам задуматься о том, не обделяем ли мы вниманием своих питомцев.


Когда отругал кота за то, что он сидел на столе, и он нашел себе другое местечко

×
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Этот черный красавчик недоволен, что его посадили на диету

Лучшая месть после купания — сесть мокрым на чистую одежду

Коричневый кот постоянно доставал рыжего, а теперь попал в ловушку

Не беспокойтесь, хозяин оказался поблизости и быстро вызволил несчастного из заточения.

Месяц — это не такой уж и долгий срок для мести

Когда задержался на работе, а кот тебя очень ждал

...или ждал ужин.

Вот почему нельзя оставлять собаку в машине

Кот сломал дверь во двор, так как его не выпускали целый день

«Не хочешь кормить меня в три часа ночи? Тогда ты обязан встать, чтобы спасти меня с высоты!»

Когда закрыл кота в ванной на время приготовления обеда

Месть за то, что не обращаешь на меня внимание

Эта принцесса уронила цветы, так как хозяин не покормил ее сразу после того, как пришел с работы

Месть бездомных собак за то, что одного из песиков пнули

Кажется, этот злодей достоит большего возмездия, согласитесь?

Когда пришел в два часа ночи из бара, а кот тебя очень ждал

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Метки: животные   забавно   кошка   месть   милота   собака   фото   
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2  комментария
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6k
Axel 38 минут назад
Немедленно брось тапок и дерись честно!
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Пуриц Жорж 7 минут назад
Ни капли раскаяния на мордах
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