14 смешных случаев, когда животные решили отомстить

Возможно, это будет разбитая ваза, оторванные занавески или наказание в виде лужи прямо посреди комнаты. Иногда наши четвероногие друзья словно продумывают коварный план, как нам отомстить. Но все же не будем заблуждаться: жажда мести — это все-таки человеческая черта, и она предполагает удовольствие от чьих-то страданий. К счастью, животные не такие злопамятные, они не способны на столь жестокие чувства (в отличие от человека). Поэтому поведение, которое мы принимаем за месть, чаще всего вызвано чем-то другим: ревностью, изменением обстановки или каким-то внешним стрессом. Тем не менее подобные ситуации помогают нам задуматься о том, не обделяем ли мы вниманием своих питомцев.

Когда отругал кота за то, что он сидел на столе, и он нашел себе другое местечко