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17 очаровательных животных, которых природа одарила совершенно уникальным окрасом

17 очаровательных животных, которых природа одарила совершенно уникальным окрасом

Автор:
24 мая 2023 08:51
Сообщество : Животные
Метки: Витилиго   животные   кошка   красота   окрас   природа   собака   
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Витилиго — это нарушение пигментации кожи, вызванное исчезновением меланина. Визуально оно выглядит как яркие белые пятна на коже. Витилиго может проявиться совершенно внезапно и за несколько месяцев сильно изменить внешность человека. И не только человека.

Такая особенность встречается не только у людей, но и у животных. Внезапно проявившееся витилиго может изменить шёрстку животного и подарить ему совершенно уникальный окрас. Внешне витилиго у животных достаточно сильно отличается от просто пятнистого окраса.


Мраморный котик

×
×

Пёс с уникальным окрасом

Кто забрызгал кота сметаной?!

Такса в костюмчике другой таксы

— Эта собака постоянно выглядит так, будто она ввязалась во что-то, во что ввязываться не должна была.

— Все таксы всегда выглядят так, будто они попали во какую-то передрягу, потому что они странные.


Необычный пингвин

Он будто в маске

Самый необычный ротвейлер

Особый павлин

Он будто наполовину разрисованная раскраска.


Кот, которого точно ни с кем не перепутать

Жираф

Выглядит, как будто он покрыт инеем.


Пёсик-веном?

Разве можно отказать этим глазкам?

Седой кот

Один и тот же пёс спустя 9 месяцев

Какой красавец!

Звёздное небо улеглось на дорожку

Это далматинец наоборот!


Из-за своих рыжих бровок она всегда выглядит недовольной

Источник:

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Метки: Витилиго   животные   кошка   красота   окрас   природа   собака   
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