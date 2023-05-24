17 очаровательных животных, которых природа одарила совершенно уникальным окрасом

Витилиго — это нарушение пигментации кожи, вызванное исчезновением меланина. Визуально оно выглядит как яркие белые пятна на коже. Витилиго может проявиться совершенно внезапно и за несколько месяцев сильно изменить внешность человека. И не только человека.
Такая особенность встречается не только у людей, но и у животных. Внезапно проявившееся витилиго может изменить шёрстку животного и подарить ему совершенно уникальный окрас. Внешне витилиго у животных достаточно сильно отличается от просто пятнистого окраса.
Мраморный котик
Пёс с уникальным окрасом
Кто забрызгал кота сметаной?!
Такса в костюмчике другой таксы
— Эта собака постоянно выглядит так, будто она ввязалась во что-то, во что ввязываться не должна была.
— Все таксы всегда выглядят так, будто они попали во какую-то передрягу, потому что они странные.
Необычный пингвин
Он будто в маске
Самый необычный ротвейлер
Особый павлин
Он будто наполовину разрисованная раскраска.
Кот, которого точно ни с кем не перепутать
Жираф
Выглядит, как будто он покрыт инеем.
Пёсик-веном?
Разве можно отказать этим глазкам?
Седой кот
Один и тот же пёс спустя 9 месяцев
Какой красавец!
Звёздное небо улеглось на дорожку
Это далматинец наоборот!
Из-за своих рыжих бровок она всегда выглядит недовольной
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