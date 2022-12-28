Животные, которые покажут все грани новогоднего настроения

Предлагаю для вас фотографии животных в рождественских декорациях, которые продемонстрируют все грани настроения.
Новый год — особый праздник для каждой семьи. А если в этой семье есть домашние питомцы, то праздничная кутерьма обретает особую атмосферу. Пока одни кошки и собаки в восторге от огоньков, ёлок и суеты, другие так и норовят скинуть ёлку, устроить новогодние бои без правил или испортить семейное фото.
Первое Рождество малышки, а она уже хочет уничтожить ёлку
Верхом на олене!
«Это не я! Честно-честно!»
Если нельзя спасти ёлку от посягательств котов, можно сделать такую, в которой они могут жить
Кто лучший подарочек?
А у этого пёсика есть своя ёлочка
Ну каков художник!
Смурфи желает всем счастливых праздников
Когда хотели сделать семейное фото, но кое-кто решил его испортить
Но когда этот чёрный нос влез в кадр в самый последний момент, стало только лучше, согласитесь! Какие сразу у всех появились живые эмоции и яркие улыбки. И главный член семьи в самом центре.
Повалить ёлку — святое дело
Сколько восторга в этих глазах
Новогодние бои без правил
Кто здесь главная ёлочка?
Новогодняя игра: найди кота
Это что за рождественская печенька?
Мисс Клео наслаждается своим любимым праздничным фильмом «Один дома»
Когда впервые залезла на ёлку и не знаешь, как спуститься
Отличное место для сна
Когда хотели защитить ёлку, но что-то пошло не так
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