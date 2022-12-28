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Животные, которые покажут все грани новогоднего настроения

Животные, которые покажут все грани новогоднего настроения

Автор:
28 декабря 2022 09:29
Сообщество : Животные
Метки: животные   кошка   милота   новый год   праздник   собака   
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Предлагаю для вас фотографии животных в рождественских декорациях, которые продемонстрируют все грани настроения.

Новый год — особый праздник для каждой семьи. А если в этой семье есть домашние питомцы, то праздничная кутерьма обретает особую атмосферу. Пока одни кошки и собаки в восторге от огоньков, ёлок и суеты, другие так и норовят скинуть ёлку, устроить новогодние бои без правил или испортить семейное фото.


Первое Рождество малышки, а она уже хочет уничтожить ёлку

×
×

Верхом на олене!

«Это не я! Честно-честно!»

Если нельзя спасти ёлку от посягательств котов, можно сделать такую, в которой они могут жить

Кто лучший подарочек?

А у этого пёсика есть своя ёлочка

Ну каков художник!


Смурфи желает всем счастливых праздников


Когда хотели сделать семейное фото, но кое-кто решил его испортить

Но когда этот чёрный нос влез в кадр в самый последний момент, стало только лучше, согласитесь! Какие сразу у всех появились живые эмоции и яркие улыбки. И главный член семьи в самом центре.


Повалить ёлку — святое дело

Сколько восторга в этих глазах

Новогодние бои без правил

Кто здесь главная ёлочка?

Новогодняя игра: найди кота

Это что за рождественская печенька?

Мисс Клео наслаждается своим любимым праздничным фильмом «Один дома»

Когда впервые залезла на ёлку и не знаешь, как спуститься

Отличное место для сна

Когда хотели защитить ёлку, но что-то пошло не так

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Метки: животные   кошка   милота   новый год   праздник   собака   
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