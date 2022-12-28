Животные, которые покажут все грани новогоднего настроения

Новый год — особый праздник для каждой семьи. А если в этой семье есть домашние питомцы, то праздничная кутерьма обретает особую атмосферу. Пока одни кошки и собаки в восторге от огоньков, ёлок и суеты, другие так и норовят скинуть ёлку, устроить новогодние бои без правил или испортить семейное фото.

Первое Рождество малышки, а она уже хочет уничтожить ёлку