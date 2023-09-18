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30 шедевров от мастеров с альтернативным чувством прекрасного

30 шедевров от мастеров с альтернативным чувством прекрасного

Автор:
18 сентября 2023 15:31
Сообщество : Юмор
Метки: Анти-шедевры   Юмор   альтернативно одаренные   альтернативное мышление   кому-то нравится   мастерское исполнение   на вкус и цвет   странные вещи   ужасный вкус   
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Давно мы с вами не любовались картинками из сабреддита Awful Taste But Great Execution. Как обычно, самое шикарное исполнение и самые странные с эстетической точки зрения творения! И наверняка на них находится свой покупатель.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Анти-шедевры   Юмор   альтернативно одаренные   альтернативное мышление   кому-то нравится   мастерское исполнение   на вкус и цвет   странные вещи   ужасный вкус   
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Robin Hood Полчаса назад
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