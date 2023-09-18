30 шедевров от мастеров с альтернативным чувством прекрасного

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Давно мы с вами не любовались картинками из сабреддита Awful Taste But Great Execution. Как обычно, самое шикарное исполнение и самые странные с эстетической точки зрения творения! И наверняка на них находится свой покупатель.
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5. Ягненок с ящиком для хранения мелочей и подставкой под ключи. Произведение искусства в стиле Сальвадора Дали для украшения интерьера
Источник: — переведено специально для fishki.net
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