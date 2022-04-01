Странные и забавные штуки, которые люди зачем-то сделали своими руками

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Талантливые люди частенько не могут сдержать порывы своей гениальности и порой появляются такие творения, при взгляде на которые возникает только один вопрос: "Зачем?".
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Источник:
АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор вещи интересное прикол странные вещи фото штуки
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