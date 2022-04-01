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Странные и забавные штуки, которые люди зачем-то сделали своими руками

Странные и забавные штуки, которые люди зачем-то сделали своими руками (20 фото)

Автор:
01 апреля 2022 10:07
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   вещи   интересное   прикол   странные вещи   фото   штуки   
645
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Талантливые люди частенько не могут сдержать порывы своей гениальности и порой появляются такие творения, при взгляде на которые возникает только один вопрос: "Зачем?".

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Источник:

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Метки: Юмор   вещи   интересное   прикол   странные вещи   фото   штуки   
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4  комментария
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30k
Snork Snorkoff Полчаса назад
Предпоследняя, личинка босодзоку
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Gudilnik 3 минуты назад
Что такое лепочки и почему они на весле???
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9k
Hunson Abadeer 3 минуты назад
чушь какая то
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