Автор:
06 сентября 2022 18:35
Не всегда архитекторам сопутствует успех. Иногда их фантазия порождает уродцев, которые только и годятся на то, чтобы фотографировать их и выкладывать в соцсети, чтобы подписчики от души посмеялись.
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Источник:
— переведено специально для fishki.net
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