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Самые уродливые здания в мире

Самые уродливые здания в мире

Автор:
06 сентября 2022 18:35
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   архитекторы   забавно   здания   неудачка   очумелые ручки   смешно   странные вещи   
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Не всегда архитекторам сопутствует успех. Иногда их фантазия порождает уродцев, которые только и годятся на то, чтобы фотографировать их и выкладывать в соцсети, чтобы подписчики от души посмеялись.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   архитекторы   забавно   здания   неудачка   очумелые ручки   смешно   странные вещи   
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7  комментариев
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4k
dampfer 4 часа назад
Красота неописуемая

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19k
Alf 23 минуты назад
1. Пьяный дом. А если по настоящему: Кривой дом (Сопот, Польша)
2. Центральная библиотека (Канзас-Сити, штат Миссури, США)
3. Самый позитивный дом во всем мире (Брауншвейг, Германия)
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901
likiloki 2 часа назад
Что сказать. Некоторые экземпляры потрясающе красивы. Возможно потому, что я люблю фантастику. А скучным людям - скучные дома.
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18k
Corvus Corax 4 часа назад
Комментарий к фото
Напомнило сразу театр в Великом Новгороде... один архитектор?
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