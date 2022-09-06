Не всегда архитекторам сопутствует успех. Иногда их фантазия порождает уродцев, которые только и годятся на то, чтобы фотографировать их и выкладывать в соцсети, чтобы подписчики от души посмеялись.

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Здание Ренмин Рибао в Пекине... не очень прямое 0 Источник:

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Отель Казанус в Антверпене. Без комментариев 0 Источник:

Банк в Боснии. Готов к осаде 0 Источник:

Польша. Цыганская хрущоба 0 Источник:

Лондон. Не лучшее смешение стилей 0 Источник:

Штаб-квартира AT&T в Хьюстоне 0 Источник:

Дом в Бельгии. Хотя в Голландии смотрелся бы лучше 0 Источник:

Дом-овца в Тирау, Новая Зеландия 0 Источник:

Офисное здание в Токио, куда не рекомендуется приходить с похмелья 0 Источник:

Колледж Аоямиа в Токио похож на автоаварию 0 Источник:

Дом Джастина Бибера в Беверли Хллз. Цирк, да и только 0 Источник:

Этот гигантский печальный пылесос построен в Бирмингеме 1 Источник:

Частный дом в Мумбае. До головокружения 0 Источник:

Берлин. Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен 0 Источник:

Отель Trump International: Дорого-богато 0 Источник:

Университет Цинциннати похож на перископ-переросток 0 Источник:

Вилла в Майами: Кислотный тест 0 Источник:

Эдифицио Мирадор, Мадрид: Окно РОСТА 0 Источник:

Универмаг в Южной Корее, похоже, атакуют змеи и оползень 0 Источник:

Интемпо, Бенидорм, Испания. Что скажет нам Фрейд? 0 Источник:

Банк в Катманду, Непал: дом-конструктор 0 Источник:

Испанский остров Гран Канария: В мечтах об Италии 0 Источник:

Замок XXI века в Ливане 0 Источник:

Вилла в Саудовской Аравии: асимметричненько 0 Источник:

Парламент Шотландии 0 Источник:

Национальная библиотека Косово 0 Источник:

Дом в Турции похож на вечный недострой 0 Источник: