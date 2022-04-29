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Странные вещицы, которые пришлись кому-то по душе, а другие нос от них воротят

Странные вещицы, которые пришлись кому-то по душе, а другие нос от них воротят

Автор:
29 апреля 2022 10:26
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   оригииналы   прикол   смешные вещи   странные вещи   
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Люди по всему миру любят абсолютно разные вещи. Кому-то нравятся, на чужой взгляд, просто ужасные и пугающие предметы. Другие неравнодушны к вещицам с черным юмором. В общем все такие разные и со своими тараканами. Мы решили показать самые странные находки, которыми поделились пользователи соцсетей.

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Источник:

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Метки: Юмор   забавно   оригииналы   прикол   смешные вещи   странные вещи   
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