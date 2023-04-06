Китайский социальный рейтинг: как это работает?

Две большие китайские компании Alibaba и Tencent заняты сбором информации с граждан Поднебесной. Именно от этих двух компаний зависит судьба каждого китайца.

Tencent владеет WeChat - мессенджером, которым пользуется примерно 80% населения страны. Также он похож на социальную сеть, вроде ВКонтакте, так как там собраны самые разные сообщества людей по интересам и там можно делиться фотографиями и видео.

Alibaba - это огромная платформа интернет-продаж.

На сервисы мобильных платежей этих компаний приходится примерно 90% рынка мобильных платежей в Китае.

Что же за информацию они собирают? Самую разную. Какие товары покупают китайцы и где, данные геолокации, по которым можно отследить, где и когда бывает человек.

Интересы, доход, круг общения, просмотры и чтение. В общем - всё.