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Китайский социальный рейтинг: как это работает?

Китайский социальный рейтинг: как это работает?

Автор:
06 апреля 2023 18:38
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Китай   Социум   гаджеты   интересное   нововведения   технологии   
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Кто смотрел сериал "Чёрное зеркало" наверняка не раз уже проводил аналогии нашей жизни с тем, что создатели сериала придумали и реализовали на экране. Одним из ярких примеров можно назвать систему социального кредита в Поднебесной.

Социальный кредит - это способ создания гармонического социалистического общества. Главным в этом проекте является честность во всём: от поведения в интернете до почтения к родителям и старшим в целом. Люди Китая теперь просто мечтают о заветной цифре 1050. Добившийся этой цифры становится идеальным китайским гражданином. Баллы без каких-либо резюме и справок дадут о человеке полное представление.

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Проект был разработан в 2014 году. В зависимости от поведения человека рейтинг может падать или наоборот расти. Информация о любой деятельности человека поступает в единый реестр, где её видят коммерческие, судебные, муниципальные и правоохранительные органы.

Если количество баллов достигнет 1050, то гражданину присваивается благонадёжность ААА. Им полагаются самые разные скидки и привилегии. Обслуживание в больницах без очереди, машина напрокат самого лучшего качества, да ещё и без поручителей и залогов, горячие должности в госорганах без кумовства... Даже на сайтах знакомств профили людей с рейтингом 1050 поднимают выше. Масса плюсов: ААА могут дать своим детям образование в лучших вузах, бронировать билеты первого класса, останавливаться в пятизвёздочных гостиницах.

Но что же с теми, кому не удастся достичь желаемого и у кого рейтинг опускается до 599 и ниже. Это гарантированный чёрный список, категория D. Никаких поездок, потому что им не продадут билеты на любые транспортные средства, никаких кредитов, никакой хорошей работы. И социальная изоляция: их будут обходить стороной, потому что отслеживается также круг общения и такие знакомства не сулят ничего хорошего. Проще говоря, люди с категорией D - это изгои.

Две большие китайские компании Alibaba и Tencent заняты сбором информации с граждан Поднебесной. Именно от этих двух компаний зависит судьба каждого китайца.

Tencent владеет WeChat - мессенджером, которым пользуется примерно 80% населения страны. Также он похож на социальную сеть, вроде ВКонтакте, так как там собраны самые разные сообщества людей по интересам и там можно делиться фотографиями и видео.

Alibaba - это огромная платформа интернет-продаж.

На сервисы мобильных платежей этих компаний приходится примерно 90% рынка мобильных платежей в Китае.

Что же за информацию они собирают? Самую разную. Какие товары покупают китайцы и где, данные геолокации, по которым можно отследить, где и когда бывает человек.
Интересы, доход, круг общения, просмотры и чтение. В общем - всё.

Они негодуют. Потому что вся эта система откровенно несправедлива. Если, к примеру, юноша, учась и готовясь к экзаменам, сёрфит интернет, то он открывает самые разные страницы, на которых существуют сайты с рекламой, открывающиеся сами собой (не надо уточнять какого рода эти сайты). И всё. Из-за этого случайного контента он уже стоит на учёте. Если вечером человек решает поиграть немного в игры, то система может отнимать у него баллы, посчитав его бездельником.

Покупка лёгкого успокоительного в аптеке (работа для многих в Китае - это колоссальный стресс), и система посчитает человека психически нестабильным и отнимет очередную порцию баллов.

Обычная ситуация: работник состоит на службе, где в дни отчётности руководители требуют оставаться внеурочно, потому что слишком большой объём работы. Возвращается ответственный работник домой уже за полночь и так несколько дней, а то и недель подряд. Он устал, измотан, дома недовольная семья. И вот, как и каждый из нас, он решает в выходной пойти в бар, чтобы просто отвлечься и выпить пару пива. Система автоматически его записывает в плохого семьянина, лентяя, меняющего родных на развлечения, да ещё и алкоголика. Вот и категория D. Простая бытовая ситуация превращает человека в изгоя.

Уже миллионы китайцев из-за несправедливо полученного низкого социального рейтинга не могут никуда поехать. Не могут улучшить жилищные условия. Не могут устроиться на работу получше, имея для этого все навыки. Пока у многих получается выкручиваться и обходить бредовые нововведения и даже заблокированный Google может работать в Китае через VPN. Вот так и играют наперегонки с государством за право отстаивать своё право на обычную жизнь.

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Метки: Китай   Социум   гаджеты   интересное   нововведения   технологии   
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4  комментария
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16
no. 51 минуту назад
что думают китайцы? ржут, какую фигню про них сочиняют.
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15k
info-kozirev 6 минут назад
Цифровой концлагерь,а следующий шаг какой,людей с низким рейтингом начнут отстреливать (что б ресурсы не потребляли)?Государство проект социальный,а не надзорный,государство не может и не должно совать нахер свой нос в личную жизнь человека,уж тем более,доверять тупой машине высчитывать какие то баллы не понимая нюансов той или иной ситуации,тупая машина мыслит за счет математики,что неприемлемо для общества живущего чувствами.
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10k
Владимир 38 минут назад
Кто то "Психопаспорт" пересмотрел?
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449
Knives22 40 минут назад
Хоть бы источник сего бреда написали. Или Галочка лично расследование провела?
Ссылка www.youtube.com
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Галочка, которая умерла

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