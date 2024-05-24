Китай банит слишком богатых блогеров

Цензура в Китае запрещает не только проколотые мочки ушей у мужчин. В последнюю неделю в социальных сетях забанили десятки очень известных блогеров, которые демонстрировали слишком роскошный образ жизни.
Роскошь напоказ, конечно, не рекомендуется к показу на телевидении. Но вот с социальными сетям Китай ничего поделать не мог. Раньше.
Теперь государственные СМИ начали борьбу с показательной роскошью, назвав такое поведение «токсичным влиянием».
Такого хода не поняли даже сами китайцы. Они закономерно задались вопросом: они же не нарушали никаких законов. Почему их надо запретить?
Очевидно, что Китай борется с накоплением негатива из-за социального неравенства. Ведь люди с низким достатком смотрят на атрибуты невероятно роскошной жизни. И это даже не значит, что люди поголовно живут бедно!
Завидуют, как правило, люди с нормальной зарплатой, которые осознают, что личного стилиста у них не будет никогда. Ведь человеку всегда хочется потреблять чуть лучше, получать вещи чуть дороже.
Кого забанили в первую очередь.
Ким в Китае – мужчина! Это 30-летний мужчина, который постоянно хвастался своей недвижимостью. А еще тем, что никогда не выходит на улицу в наряде дешевле, чем 10 миллионов юаней (в рубли даже переводить не буду, цифра просто дикая). Я бы сказала, что он Филипп Киркоров, а не Кардашьян.
Но при этом он довольно открытый и общительный, потому нравился даже тем, кого не волнует роскошь. Он даже честно признался, что он любит так ярко одеваться из-за комплексов, потому что не уверен в себе.
Такая искренность очень понравилась людям. Потому у него 4,4 миллиона подписчиков на Douyin,
Но он получил ее законно, ведь он занимался ювелиркой – довольно прибыльная сфера, если найти, кому продавать свои предметы роскоши. Однако его забанили.
Его бы я тоже забанила! Это просто 20-летний приторный парень, который постоянно рассказывает, что все богатство у него от богатого мужчины-любовника. Любит собирать вещи от Hermes и просто раздражающая личность, за которой следит 3 миллиона китайцев.
И все его видео стерли, а аккаунт в Weibo заблокирован.
Баоюй Цзяцзе - сестра Морское ушко
Баоюй Цзяцзе так назвали из любви к дорогим морепродуктам. Это такая тетушка лет 50, которая выглядит очень элегантно, кстати.
Она любила показывать, как ест всякие деликатесы, в том числе те же самые морские ушки по 25 000 юаней (310 тысяч рублей) за порцию. У нее также есть огромный особняк на 3300 квадратных метров с садами, внутренними дворами и полем для гольфа. У нее было 2,3 миллиона подписчиков.
И еще несколько богатых китайцев, причем не то чтобы на них подали в суд за то, что они уклонялись от налогов. То есть по факту, на деньги у них есть полное право. Но в один день их просто «стерли» из интернета, а против них началась целая кампания «против токсичной роскоши» в СМИ.
Нет, бесят, конечно, всякие Ивлеевы с глупыми лицами. Но банить? Можно же просто не смотреть, но аккаунт в соц. сетях вести же не преступление?
В общем, очень странное решение. Хотя Китай любит чрезмерно закручивать гайки порой. А вы как думаете?
Источник:
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