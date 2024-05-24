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Китай банит слишком богатых блогеров

Китай банит слишком богатых блогеров

Автор:
24 мая 2024 09:39
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   Цензура   блогер   богатство   в мире   деньги   люди   роскошь   
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Цензура в Китае запрещает не только проколотые мочки ушей у мужчин. В последнюю неделю в социальных сетях забанили десятки очень известных блогеров, которые демонстрировали слишком роскошный образ жизни.

Роскошь напоказ, конечно, не рекомендуется к показу на телевидении. Но вот с социальными сетям Китай ничего поделать не мог. Раньше.

Теперь государственные СМИ начали борьбу с показательной роскошью, назвав такое поведение «токсичным влиянием».

Такого хода не поняли даже сами китайцы. Они закономерно задались вопросом: они же не нарушали никаких законов. Почему их надо запретить?

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Очевидно, что Китай борется с накоплением негатива из-за социального неравенства. Ведь люди с низким достатком смотрят на атрибуты невероятно роскошной жизни. И это даже не значит, что люди поголовно живут бедно!

Завидуют, как правило, люди с нормальной зарплатой, которые осознают, что личного стилиста у них не будет никогда. Ведь человеку всегда хочется потреблять чуть лучше, получать вещи чуть дороже.

Кого забанили в первую очередь.

Ким в Китае – мужчина! Это 30-летний мужчина, который постоянно хвастался своей недвижимостью. А еще тем, что никогда не выходит на улицу в наряде дешевле, чем 10 миллионов юаней (в рубли даже переводить не буду, цифра просто дикая). Я бы сказала, что он Филипп Киркоров, а не Кардашьян.

Но при этом он довольно открытый и общительный, потому нравился даже тем, кого не волнует роскошь. Он даже честно признался, что он любит так ярко одеваться из-за комплексов, потому что не уверен в себе.

Такая искренность очень понравилась людям. Потому у него 4,4 миллиона подписчиков на Douyin,

Но он получил ее законно, ведь он занимался ювелиркой – довольно прибыльная сфера, если найти, кому продавать свои предметы роскоши. Однако его забанили.

Его бы я тоже забанила! Это просто 20-летний приторный парень, который постоянно рассказывает, что все богатство у него от богатого мужчины-любовника. Любит собирать вещи от Hermes и просто раздражающая личность, за которой следит 3 миллиона китайцев.

И все его видео стерли, а аккаунт в Weibo заблокирован.

Баоюй Цзяцзе - сестра Морское ушко

Баоюй Цзяцзе так назвали из любви к дорогим морепродуктам. Это такая тетушка лет 50, которая выглядит очень элегантно, кстати.

Она любила показывать, как ест всякие деликатесы, в том числе те же самые морские ушки по 25 000 юаней (310 тысяч рублей) за порцию. У нее также есть огромный особняк на 3300 квадратных метров с садами, внутренними дворами и полем для гольфа. У нее было 2,3 миллиона подписчиков.

И еще несколько богатых китайцев, причем не то чтобы на них подали в суд за то, что они уклонялись от налогов. То есть по факту, на деньги у них есть полное право. Но в один день их просто «стерли» из интернета, а против них началась целая кампания «против токсичной роскоши» в СМИ.

Нет, бесят, конечно, всякие Ивлеевы с глупыми лицами. Но банить? Можно же просто не смотреть, но аккаунт в соц. сетях вести же не преступление?

В общем, очень странное решение. Хотя Китай любит чрезмерно закручивать гайки порой. А вы как думаете?

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Метки: Китай   Цензура   блогер   богатство   в мире   деньги   люди   роскошь   
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5  комментариев
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31k
Serg2001 2 часа назад
Очень был рад, когда после известной вечеринки количество этого говна в массмедиа изрядно поубавилось. Но недолго музыка играла. Хитрожопый Филя проконсультировался с кем надо, съездил куда надо, забашлял сколько надо и вот он опять... Даже как-то еще больше его стало...
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171
Вероника Кейпа Минуту назад
Эта такая верхушка айсберга. В Китае блогерство - профессия. Даже на выставке натовской технике на Поклонной горе в Москве в будни видела пяток китайских стримеров в луивитонах.
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1k
Владимир Теленков Полчаса назад
правильно, если засунуть голову в песок все проблемы как рукой снимет
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1k
Друг Час назад
вот еще за богатых китайцев я не переживал , тем более за Блогеров ....
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9k
Ysik 2 часа назад
Морские ушки (галиотис), блюдо конечно не из дешевых, но даже в крутом ресторане в Пекине, порция в 2021году (два ушка на раковинах и салат) стоила, в пересчете на деревянные, около 3000р. На заказ килограмм мяса галиотиса стоит около 10т.р. в России, на Сахалине дешевле. Может и в Китае все это просто дешевая показуха, как и у наших блогеров.
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  • Дата регистрации: 30.09.2013
  • 4170 постов (3981 в горячем)
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