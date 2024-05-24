Китай банит слишком богатых блогеров

Роскошь напоказ, конечно, не рекомендуется к показу на телевидении. Но вот с социальными сетям Китай ничего поделать не мог. Раньше.

Теперь государственные СМИ начали борьбу с показательной роскошью, назвав такое поведение «токсичным влиянием».

Такого хода не поняли даже сами китайцы. Они закономерно задались вопросом: они же не нарушали никаких законов. Почему их надо запретить?