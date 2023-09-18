Повсюду мерещатся лица: 30 забавных примеров парейдолии

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Добро пожаловать в мир, где реальность превращается в яркую иллюзию с интригующими персонажами. Здесь простой инструмент или овощ внезапно оживает и становится персонажем с собственной историей. Ну а если серьезно, то перед вами коллекция парейдолий, отражающая волшебство искаженного восприятия реальности.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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