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Повсюду мерещатся лица: 30 забавных примеров парейдолии

Повсюду мерещатся лица: 30 забавных примеров парейдолии

Автор:
18 сентября 2023 08:45
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   вещь   иллюзия   лицо   мир   парейдолия   предмет   
1169
31

Добро пожаловать в мир, где реальность превращается в яркую иллюзию с интригующими персонажами. Здесь простой инструмент или овощ внезапно оживает и становится персонажем с собственной историей. Ну а если серьезно, то перед вами коллекция парейдолий, отражающая волшебство искаженного восприятия реальности.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   вещь   иллюзия   лицо   мир   парейдолия   предмет   
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3  комментария
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dan 49 минут назад
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vfrcbvec 21 минуту назад
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25k
Сибиряк 2 часа назад
картинки из серии "зачем ты так упоролся?"
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Fuchsia

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