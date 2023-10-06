50 интереснейших экспонатов "Музея диковинок"

Не каждый день увидишь кружку викторианской эпохи, защищающую усы от намокания, или бархатную шляпу с зубами пациентов стоматологического кабинета 1800-х годов. А в виртуальном "Музее диковинок", который курирует музыкальная группа Monsieur Pompier's Travelling Freakshow, таких чудес немало! Мы подготовили небольшую подборку и уверены, что в ней вы найдете то, что вызовет у вас интерес.
8. Это Берта Боронда. В 1908 году Берта была приговорена к 5 годам тюремного заключения за то, что лишила мужа достоинства
Берта отрезала мужу пенис бритвой и скрылась с места преступления на велосипеде.
Энн и ее семья были единственными жителями острова Скокхольм в Великобритании. Эта фотография была сделана для статьи "Мы живем на острове одни и нам это нравится", опубликованной в 1938 году в журнале National Geographic.
Аксессуар создал французский гример Фернан Обри.
В итальянском сборнике рецептов 1549 года описывается, как приготовить пирог так, чтобы птицы выжили и вылетели при его разрезании.
Девочка родилась с удвоенным тазом и четырьмя ногами.
Модель из дерева и кожи использовалась для обучения студентов-медиков.
29. Латы 19-летнего кирасира Антуана Фраво, пораженного пушечным ядром в битве при Ватерлоо
46. "Старик из Раахе" - самый старый из сохранившихся водолазных костюмов в мире, датируемый началом 1700-х годов
Источник: — переведено специально для fishki.net
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