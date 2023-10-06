50 интереснейших экспонатов "Музея диковинок"

Не каждый день увидишь кружку викторианской эпохи, защищающую усы от намокания, или бархатную шляпу с зубами пациентов стоматологического кабинета 1800-х годов. А в виртуальном "Музее диковинок", который курирует музыкальная группа Monsieur Pompier's Travelling Freakshow, таких чудес немало! Мы подготовили небольшую подборку и уверены, что в ней вы найдете то, что вызовет у вас интерес.