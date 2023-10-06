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50 интереснейших экспонатов "Музея диковинок"

50 интереснейших экспонатов "Музея диковинок"

Автор:
06 октября 2023 08:27
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Прошлое   вещь   винтаж   мир   предмет   странность   
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Не каждый день увидишь кружку викторианской эпохи, защищающую усы от намокания, или бархатную шляпу с зубами пациентов стоматологического кабинета 1800-х годов. А в виртуальном "Музее диковинок", который курирует музыкальная группа Monsieur Pompier's Travelling Freakshow, таких чудес немало! Мы подготовили небольшую подборку и уверены, что в ней вы найдете то, что вызовет у вас интерес.

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Берта отрезала мужу пенис бритвой и скрылась с места преступления на велосипеде.

Энн и ее семья были единственными жителями острова Скокхольм в Великобритании. Эта фотография была сделана для статьи "Мы живем на острове одни и нам это нравится", опубликованной в 1938 году в журнале National Geographic.

Аксессуар создал французский гример Фернан Обри.

В итальянском сборнике рецептов 1549 года описывается, как приготовить пирог так, чтобы птицы выжили и вылетели при его разрезании.


Девочка родилась с удвоенным тазом и четырьмя ногами.

Модель из дерева и кожи использовалась для обучения студентов-медиков.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Прошлое   вещь   винтаж   мир   предмет   странность   
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Наталья Полчаса назад
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Смеха?
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15k
Типа граф 7 минут назад
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За писюн всего то 5 лет !? Да за это к газовой камере на электрическом стуле через повешение надо приговаривать !
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689
София 10 минут назад
9. На Тайване сейчас 112 год. Откуда 192?
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4k
Наталья Полчаса назад
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Ноги мёрзли у человека.
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Наталья Полчаса назад
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Прикольная штука
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