"Я устал": 40 вещей, которые отслужили свое

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В соцсетях набирает тренд "estoy cansado", что в переводе с испанского означает "я устал". Так называют ролики и снимки, которые демонстрируют изможденные повседневные вещи. Мы решили похвалить тружеников за их долгую службу и посвятить им целую публикацию. Надеемся, эти предметы скоро выйдут на пенсию. Они это заслужили!
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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сталь у ножа дерьмовая, у меня дома есть нож который старше меня, и до сих пор не сильно сточился, и точили его правильно так что лезвие прямое без "ям"