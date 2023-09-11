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"Я устал": 40 вещей, которые отслужили свое

"Я устал": 40 вещей, которые отслужили свое

Автор:
11 сентября 2023 08:32
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   быт   вещь   подборка   предмет   я устал   
2300
41

В соцсетях набирает тренд "estoy cansado", что в переводе с испанского означает "я устал". Так называют ролики и снимки, которые демонстрируют изможденные повседневные вещи. Мы решили похвалить тружеников за их долгую службу и посвятить им целую публикацию. Надеемся, эти предметы скоро выйдут на пенсию. Они это заслужили!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   быт   вещь   подборка   предмет   я устал   
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14  комментариев
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24k
sssss3 Час назад
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Александр 12 минут назад
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1k
iKrek 19 минут назад
Капитализм, етить его. Долгоиграющие вещи не выгодны для бизнеса.
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3k
Deniss Полчаса назад
помойка а не пост
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16k
ss 55 минут назад
Комментарий к фото
И что? Какой-то жлоб пихает себе ЭТО в рот каждый день?!!!
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507
Makfatym 59 минут назад
Комментарий к фото
фото вместе с дизайнером...
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507
Makfatym 59 минут назад
Комментарий к фото
износ 70%, фигня ещё походит...
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5k
Дмитрий ! Час назад
Походит ещё.
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12k
Copycat 2 часа назад
Комментарий к фото
Ну геймпад может быть и новым, а вот его хозяин истеричкой который чуть что его бросает)
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Copycat 2 часа назад
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А такой зигулиной вообще резать удобно?)

сталь у ножа дерьмовая, у меня дома есть нож который старше меня, и до сих пор не сильно сточился, и точили его правильно так что лезвие прямое без "ям"
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