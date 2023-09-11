"Я устал": 40 вещей, которые отслужили свое

В соцсетях набирает тренд "estoy cansado", что в переводе с испанского означает "я устал". Так называют ролики и снимки, которые демонстрируют изможденные повседневные вещи. Мы решили похвалить тружеников за их долгую службу и посвятить им целую публикацию. Надеемся, эти предметы скоро выйдут на пенсию. Они это заслужили!