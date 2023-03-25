Простые вещи под микроскопом

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Чтобы удивиться и узнать что-то новое, не нужно лететь на другие планеты, погружаться в океан или лезть в горы. Достаточно взглянуть через микроскоп на привычные и совершенно обыденные вещи.
Далеко не все фото можно сразу идентифицировать. А некоторые предметы выглядят так завораживающе, что сложно поверить, что мы ежедневно с ними сталкиваемся в обычной жизни.
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