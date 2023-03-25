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Простые вещи под микроскопом

Простые вещи под микроскопом

Автор:
25 марта 2023 18:26
Сообщество : ФотоМир
Метки: вещь   интересно   мир   окружение   предмет   состав   строение   структура   увеличение   фото   
1417
18

Чтобы удивиться и узнать что-то новое, не нужно лететь на другие планеты, погружаться в океан или лезть в горы. Достаточно взглянуть через микроскоп на привычные и совершенно обыденные вещи.

Далеко не все фото можно сразу идентифицировать. А некоторые предметы выглядят так завораживающе, что сложно поверить, что мы ежедневно с ними сталкиваемся в обычной жизни.

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Метки: вещь   интересно   мир   окружение   предмет   состав   строение   структура   увеличение   фото   
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2  комментария
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32k
Snork Snorkoff Час назад
Молодец, и картинки местами поменял и подписи другие придумал )
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1k
Константин 10 минут назад
Автору минусяра. Это было 2 или 3 дня назад. Убейся ап стену. падлетс
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