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40 фотографий вещей, изменившихся со временем

40 фотографий вещей, изменившихся со временем

Автор:
04 сентября 2023 09:41
Сообщество : ФотоМир
Метки: Время   ветхость   вещь   износ   мир   предмет   
1591
41

Время неизбежно накладывает свой отпечаток. Вещи стареют и изнашиваются, особенно при активном использовании. Перед вами коллекция наблюдений, как безжалостно время.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Время   ветхость   вещь   износ   мир   предмет   
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6  комментариев
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12k
Copycat 2 часа назад
Комментарий к фото
ну я по фото не могу понять работает она или нет)
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6k
heta 24 минуты назад
===15. Этапы похудения отпечатались на ремне===
Или наоборот...
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6k
heta 37 минут назад
Это "фордит". В Детройте куски этой многолетней слоеной краски со старых автозаводов продают за деньги, как сувениры. Они, обработанные, и в правду выглядят прикольно. Как полудрагоценные минералы.
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