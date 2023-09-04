40 фотографий вещей, изменившихся со временем

Автор:
04 сентября 2023 09:41
Время неизбежно накладывает свой отпечаток. Вещи стареют и изнашиваются, особенно при активном использовании. Перед вами коллекция наблюдений, как безжалостно время.
1. "Кошка моих родителей всегда ходит одной тропинкой"
2. Эта футболка много лет пролежала на заднем сиденье машины
3. Кролики нередко пробираются через соседский забор
4. "23 года назад моей девушке подарили две одинаковые игрушки в виде кролика Питера. С одной она не расставалась, а вторую убрала в шкаф"
6. "Мне досталась по наследству семейная реликвия. На задней крышке сохранились очертания фотографии"
7. На экране сломанного телевизора выжжена надпись "Game Over" ("игра окончена")
8. Клавиши органа 1850-х годов
11. Искусство и художник (на заднем плане)
12. 400-летняя деревянная лестница в Праге
15. Этапы похудения отпечатались на ремне
16. Прабабушка нашла четырехлистный клевер в 1922 году
17. "Вчера я нашел на улице разлагающиеся джинсы"
20. Дерево проглотило дорожный знак
21. Собаки слишком часто справляли нужду на этот столб
22. "В 80-х у моей мамы украли кошелек. Сегодня кто-то нашел его. Кожа полностью уничтожена, но осталось несколько классных сувениров на память"
23. Слои краски на Берлинской стене
24. 500 старых и 500 новых купюр
26. Банан пролежал в кармане пальто почти 20 лет
27. Покрывало прослужило более 40 лет
28. Новые и старые мячи для гольфа
29. Порожек в Вестминстерском аббатстве, Лондон
31. "Моя свекровь любит играть в покер на костях"
32. Так снашивается обувь за год работы в шахте
33. "Сегодня к нам пришел пожилой покупатель с VIP-картой McDonald's"
34. Компьютерное кресло прослужило 10 лет
35. Лестница в школе 1917 года постройки
36. GoPro провела в океане около 2 месяцев и до сих пор работает
37. Деревянная скульптура собаки в местном парке
38. Лестница Эйфелевой башни
40. 41 год проработал в этом кабинете
40. Кажется, на подошве появился глаз
Источник:
— переведено специально для fishki.net
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