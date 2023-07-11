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27 любопытных фотографий, показывающих невидимую сторону вещей

27 любопытных фотографий, показывающих невидимую сторону вещей

Автор:
11 июля 2023 21:18
Сообщество : Как это сделано, как это работает, как это устроено
Метки: вещь   интересное   как устроено   мир   предмет   разрез   
1204
28

Вам когда-нибудь хотелось разобрать какой-нибудь предмет, чтобы понять, как он устроен? Да, и вещь жалко, и не всякую вскроешь голыми руками. К счастью, в мире немало любознательных людей, которые сделали эту работу за нас. Взгляните на коллекцию разрезанных пополам изделий.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: вещь   интересное   как устроено   мир   предмет   разрез   
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9  комментариев
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33k
АнтонПолднев 13 минут назад
Ложь. Стопа терминатора. Любому сразу видно.
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17k
Nikita 40 минут назад
27 любопытных фотографий, показывающих невидимую сторону вещейПосмотреть
27 любопытных фотографий, показывающих невидимую сторону вещей
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17k
Nikita 41 минуту назад
27 любопытных фотографий, показывающих невидимую сторону вещейПосмотреть
27 любопытных фотографий, показывающих невидимую сторону вещей
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14
Александр Nikita 13 минут назад
это надо отправить законопослушным гражданам Франции-пусть наведут порядок на улицах
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17k
Nikita 42 минуты назад
27 любопытных фотографий, показывающих невидимую сторону вещейПосмотреть
27 любопытных фотографий, показывающих невидимую сторону вещей
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17k
Nikita 42 минуты назад
27 любопытных фотографий, показывающих невидимую сторону вещейПосмотреть
27 любопытных фотографий, показывающих невидимую сторону вещей
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16k
Алекс 47 минут назад
Комментарий к фото
Это парням на Донбасс отправить надо.
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