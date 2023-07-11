27 любопытных фотографий, показывающих невидимую сторону вещей

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Вам когда-нибудь хотелось разобрать какой-нибудь предмет, чтобы понять, как он устроен? Да, и вещь жалко, и не всякую вскроешь голыми руками. К счастью, в мире немало любознательных людей, которые сделали эту работу за нас. Взгляните на коллекцию разрезанных пополам изделий.
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Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: вещь интересное как устроено мир предмет разрез
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