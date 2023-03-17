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14 мест, где могут жить только люди со стальными нервами

14 мест, где могут жить только люди со стальными нервами

Автор:
17 марта 2023 23:43
Сообщество : Жизнь
Метки: Жизнь   Стальные   безобразие   места   нервы   проблемы   соседи   
1606
15

Мы все хотим, чтобы наш дом был уютным и безопасным местом. Но к сожалению, многим приходится сталкиваться со всевозможными бытовыми неприятностями: начиная с соседей, занятых вечным ремонтом и заканчивая войной за парковочное место. Чтобы справиться с чем-то подобным нужно обладать железной выдержкой.В этом посте вы увидите фотографии отъявленных житейских безобразий.

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Метки: Жизнь   Стальные   безобразие   места   нервы   проблемы   соседи   
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2  комментария
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65k
doker Час назад
"Жить в примах"...
Хотя, некоторым и везёт, но... нервы крепче стали быть должны.
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31k
АнтонПолднев Полчаса назад
Почему сразу ненавидишь? Видно, что следов нет, и входная дверь заметена. Возможно квартира рядом вообще нежилая в данный момент. Так схерали я её должен обслуживать?
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