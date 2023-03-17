14 мест, где могут жить только люди со стальными нервами

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Мы все хотим, чтобы наш дом был уютным и безопасным местом. Но к сожалению, многим приходится сталкиваться со всевозможными бытовыми неприятностями: начиная с соседей, занятых вечным ремонтом и заканчивая войной за парковочное место. Чтобы справиться с чем-то подобным нужно обладать железной выдержкой.В этом посте вы увидите фотографии отъявленных житейских безобразий.
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Мой сосед направляет воду со своего двора и крыши под мой забор, в результате чего мой двор затопляет
Нас не было дома, а когда мы вернулись, то увидели сюрприз: 4 отверстия в гостиной, через которые можно увидеть квартиру соседей
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Хотя, некоторым и везёт, но... нервы крепче стали быть должны.