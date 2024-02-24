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15 девушек, которые узнали, что такое "не везёт"

15 девушек, которые узнали, что такое "не везёт"

Автор:
24 февраля 2024 21:50
Сообщество : Жизнь
Метки: Ворох   Забавные   Проблемы   Узнали   девушки   не везёт   
6209
16

Часто мужчины думают, что женщинам, “все легко”. Хотя каждый день слабый пол сталкивается с целым ворохом проблем, с которыми пытается справится в меру своих сил. Правда это не всегда получается, и иногда результаты выходят очень забавными или немного трагическими. Взгляните!

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Метки: Ворох   Забавные   Проблемы   Узнали   девушки   не везёт   
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12  комментариев
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1k
Aleksei 9 часов назад
Номер 8 . пришила палец. а сделаю-ка я фото !
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1k
Димыч 2 часа назад
5. Поставила в духовку и пошла п...ть по телефону или в ящик уткнулась.
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7k
Андрей Крылов 9 часов назад
Мерзко всё это.
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32k
Юрьевич 9 часов назад
Всё норм, сервис рядом

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123
r3mba4 10 часов назад
А потом позвонил
Крокодил
И со слезами просил:
Мой милый, хороший,
Пришли мне калоши,
И мне, и жене, и Тотоше.
Постой, не тебе ли
На прошлой неделе
Я выслал две пары
Отличных калош?
Ах, те, что ты выслал
На прошлой неделе,
Мы давно уже съели
И ждем, не дождемся,
Когда же ты снова пришлешь
К нашему ужину
Дюжину
Новых и сладких калош!
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1k
Тамара Витальевна 11 часов назад
Зато крокодилу повезло))))
А волосы- даже очень начинающий мастер такого не сотворит. Скорее- детки порезвились и поиграли в парикмахера...
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