15 девушек, которые узнали, что такое "не везёт"

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Часто мужчины думают, что женщинам, “все легко”. Хотя каждый день слабый пол сталкивается с целым ворохом проблем, с которыми пытается справится в меру своих сил. Правда это не всегда получается, и иногда результаты выходят очень забавными или немного трагическими. Взгляните!
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Тоже нужный, иногда даже необходимый.
Но другой.
Крокодил
И со слезами просил:
Мой милый, хороший,
Пришли мне калоши,
И мне, и жене, и Тотоше.
Постой, не тебе ли
На прошлой неделе
Я выслал две пары
Отличных калош?
Ах, те, что ты выслал
На прошлой неделе,
Мы давно уже съели
И ждем, не дождемся,
Когда же ты снова пришлешь
К нашему ужину
Дюжину
Новых и сладких калош!
А волосы- даже очень начинающий мастер такого не сотворит. Скорее- детки порезвились и поиграли в парикмахера...