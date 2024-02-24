15 девушек, которые узнали, что такое "не везёт"

Часто мужчины думают, что женщинам, “все легко”. Хотя каждый день слабый пол сталкивается с целым ворохом проблем, с которыми пытается справится в меру своих сил. Правда это не всегда получается, и иногда результаты выходят очень забавными или немного трагическими. Взгляните!