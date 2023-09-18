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Мужчина бросил своего сына в другой стране во время отдыха

Мужчина бросил своего сына в другой стране во время отдыха

Автор:
18 сентября 2023 07:26
Метки: Китай   Южная Корея   в мире   дети   отец   поступок   
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Гражданин Китая был арестован за то, что бросил своего 9-летнего сына на острове Чеджу в Южной Корее. Мужчина дождался, пока ребёнок уснёт и покинул его.

Житель Китая, который вместе с 9-летним сыном приехал на остров Чеджудо (Южная Корея), поначалу остановился в отеле. Но через три дня деньги кончились, и туристам пришлось спать под открытым небом в общественном парке. Именно там мальчик как-то утром проснулся в одиночестве, ведь его 30-летний отец бесследно исчез.

Полицейские, которые обнаружили испуганного ребёнка, нашли у него в кармане записку на английском языке, написанную отцом. В ней «добрый» папа признался, что не сможет обеспечить сына и выразил надежду, что его отпрыску будет хорошо житься в Корее.

Мальчика поначалу отправили в местный центр защиты детей, а после вернули в Китай на попечение родственников. Правда, отец к этим родственникам уже не относится, ведь мужчину арестовали за то, что он так жестоко и безответственно поступил с ребёнком.

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Метки: Китай   Южная Корея   в мире   дети   отец   поступок   
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4  комментария
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−28
djjd Час назад
Повезло сыну что не в России родился, а то сразу в мусорку в подъезде выкинут был бы через полчаса после родов
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24
Алексей 42 минуты назад
жизнь мужика и так очень жестко наказала.
это трагедия для обоих. больно представить себя и на месте ребенка. и даже страшно подумать, в какой ситуации оказался отец. что вынудило его пойти на такой ужасный поступок...
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