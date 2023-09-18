Мужчина бросил своего сына в другой стране во время отдыха

Гражданин Китая был арестован за то, что бросил своего 9-летнего сына на острове Чеджу в Южной Корее. Мужчина дождался, пока ребёнок уснёт и покинул его.
Житель Китая, который вместе с 9-летним сыном приехал на остров Чеджудо (Южная Корея), поначалу остановился в отеле. Но через три дня деньги кончились, и туристам пришлось спать под открытым небом в общественном парке. Именно там мальчик как-то утром проснулся в одиночестве, ведь его 30-летний отец бесследно исчез.
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Полицейские, которые обнаружили испуганного ребёнка, нашли у него в кармане записку на английском языке, написанную отцом. В ней «добрый» папа признался, что не сможет обеспечить сына и выразил надежду, что его отпрыску будет хорошо житься в Корее.
Мальчика поначалу отправили в местный центр защиты детей, а после вернули в Китай на попечение родственников. Правда, отец к этим родственникам уже не относится, ведь мужчину арестовали за то, что он так жестоко и безответственно поступил с ребёнком.
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это трагедия для обоих. больно представить себя и на месте ребенка. и даже страшно подумать, в какой ситуации оказался отец. что вынудило его пойти на такой ужасный поступок...