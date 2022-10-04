Отец школьницы на собственные деньги купил новую мебель для всего класса

Господин Цзэн, чья дочка ходит во второй класс начальной школы в провинции Цзянси (Китай), был недоволен школьной мебелью.
Деревянные столы и стулья, стоявшие в классе, показались отцу семейства слишком старыми, неудобными и растрескавшимися. Он обратился к администрации учебного заведения, но услышал, что бюджет школы в данный момент не позволяет заменить мебель. Тогда господин Цзэн предложил свою помощь, и такое предложение было с благодарностью принято.
Мужчина нашёл мебель, продававшуюся по сниженной цене, и потратил около 1400 долларов на новые парты и стулья. Кроме того, Цзэн обеспечил доставку мебели в школу. Вот только далеко не все склонны хвалить добряка за такой поступок. Некоторые считают, что мужчина свой показной щедростью нанёс оскорбление как системе образования, так и родителям других школьников. Кроме того, Цзэна обвинили в том, что он таким образом решил возвеличить собственную дочку перед одноклассниками.
Подобные обвинения герой этой истории считает очень обидными. В его поступке нет показухи, а лишь присутствует желание помочь детям. Кроме того, Цзэн предварительно обсудил свои планы и с главами школы, и с другими родителями, не услышав ни малейших упрёков. И, кстати, он не кичится богатством хотя бы по той простой причине, что вовсе не является богатым. Деньги, потраченные на мебель, были сэкономлены из той зарплаты, которую он получает.
Источник:
АНТИФИШКИ
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В прошлом году покупали учителям ноут и проэктор с экраном. В этом - попросили еще один ноут и два планшета. Даже боюсь представить, какая будет слудующая просьба :/