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Отец школьницы на собственные деньги купил новую мебель для всего класса

Отец школьницы на собственные деньги купил новую мебель для всего класса

Автор:
04 октября 2022 10:04
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   в мире   люди   отец   парта   поступок   школа   
1135
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Господин Цзэн, чья дочка ходит во второй класс начальной школы в провинции Цзянси (Китай), был недоволен школьной мебелью.

Деревянные столы и стулья, стоявшие в классе, показались отцу семейства слишком старыми, неудобными и растрескавшимися. Он обратился к администрации учебного заведения, но услышал, что бюджет школы в данный момент не позволяет заменить мебель. Тогда господин Цзэн предложил свою помощь, и такое предложение было с благодарностью принято.

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Мужчина нашёл мебель, продававшуюся по сниженной цене, и потратил около 1400 долларов на новые парты и стулья. Кроме того, Цзэн обеспечил доставку мебели в школу. Вот только далеко не все склонны хвалить добряка за такой поступок. Некоторые считают, что мужчина свой показной щедростью нанёс оскорбление как системе образования, так и родителям других школьников. Кроме того, Цзэна обвинили в том, что он таким образом решил возвеличить собственную дочку перед одноклассниками.

Подобные обвинения герой этой истории считает очень обидными. В его поступке нет показухи, а лишь присутствует желание помочь детям. Кроме того, Цзэн предварительно обсудил свои планы и с главами школы, и с другими родителями, не услышав ни малейших упрёков. И, кстати, он не кичится богатством хотя бы по той простой причине, что вовсе не является богатым. Деньги, потраченные на мебель, были сэкономлены из той зарплаты, которую он получает.


Источник:

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Метки: Китай   в мире   люди   отец   парта   поступок   школа   
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7  комментариев
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2k
evzhur 4 минуты назад
Может быть проблема в том, что он вместо деревянной мебели купил пластиковую. Деревянная выглядит не очень, но служит она очень долго. У меня в школе из досок парты сто лет простояли. А из лдсп и пластика два года. Пластик меняет форму, выцветает и трескается.
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3k
kleyman 3 часа назад
Молодец, подписал смертный приговор дочке. Теперь ее одноклассники, да и прочее дерьмо типа учителей, гнобить нещадно будут.
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43k
Валерий 3 часа назад
Не делай добра не получишь зла, у нас бы его ещё и на улице отпинали что бы не выделывался
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−9
eex 3 часа назад
Ну наши учителя и школы - не считают такое поведение - оскорблением системы образования.
В прошлом году покупали учителям ноут и проэктор с экраном. В этом - попросили еще один ноут и два планшета. Даже боюсь представить, какая будет слудующая просьба :/
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76
topersk eex 3 часа назад
они это считают что доят лохов
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2k
poбт 3 часа назад
какая там экономика мира, первая или вторая, чет запамятовал...
ах да, вспомнил - "китайцы молодцы!!!"
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