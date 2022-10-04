Отец школьницы на собственные деньги купил новую мебель для всего класса

Подобные обвинения герой этой истории считает очень обидными. В его поступке нет показухи, а лишь присутствует желание помочь детям. Кроме того, Цзэн предварительно обсудил свои планы и с главами школы, и с другими родителями, не услышав ни малейших упрёков. И, кстати, он не кичится богатством хотя бы по той простой причине, что вовсе не является богатым. Деньги, потраченные на мебель, были сэкономлены из той зарплаты, которую он получает.