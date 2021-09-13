Папа построил карусель для своих сыновей

Всё благодаря мастеровитому папе, который потратил семь месяцев на то, чтобы сконструировать самодельную карусель для сыновей. Усилия отца семейства окупились, и мальчики с удовольствием катаются по кругу на лошадках — причём они могут делать это, когда захотят, не дожидаясь своей очереди.