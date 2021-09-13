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Папа построил карусель для своих сыновей

Папа построил карусель для своих сыновей (3 фото + 1 видео)

Автор:
13 сентября 2021 08:26
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Китай   в мире   видео   дети   карусель   шанхай   
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Для того, чтобы покататься на карусели, юным героям видео необязательно идти в специальный развлекательный парк. Всё благодаря папе, который сконструировал им самодельную карусель.

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Метки: Китай   в мире   видео   дети   карусель   шанхай   
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1  комментарий
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Ivan 8 минут назад
Еще бы лучше это смотрелось в гонгконгской студии на 8 метров...
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