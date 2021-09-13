Папа построил карусель для своих сыновей

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Для того, чтобы покататься на карусели, юным героям видео необязательно идти в специальный развлекательный парк. Всё благодаря папе, который сконструировал им самодельную карусель.
Любому ребёнку, чьи родители отличаются фантазией и креативным подходом к жизни, можно только позавидовать..
Взрослые выдумщики с удовольствием порадуют отпрысков необычными развлечениями и игрушками. Например, этим юным жителям Шанхая (Китай) даже не надо выходить из дома, если они вдруг захотят покататься на карусели.
Всё благодаря мастеровитому папе, который потратил семь месяцев на то, чтобы сконструировать самодельную карусель для сыновей. Усилия отца семейства окупились, и мальчики с удовольствием катаются по кругу на лошадках — причём они могут делать это, когда захотят, не дожидаясь своей очереди.
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