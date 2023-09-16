FISHKINET
добавить
пост
Сообщество ФотоМир 8620 постов • 848 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество ФотоМир
14 забавных казусов, которые умудрились испортить чьи-то важные моменты

14 забавных казусов, которые умудрились испортить чьи-то важные моменты

Автор:
16 сентября 2023 22:05
Сообщество : ФотоМир
Метки: Забавные   Умудрились   испортили   казусы   моменты   эпизоды   
1474
15

В нашей жизни слишком много случайностей. Поэтому нет ничего удивительного, что когда люди хотят запечатлеть важные эпизоды своей жизни что-то идёт не так. В этом посте вы увидите неловкие и забавные моменты, когда незнакомцы или обстоятельства испортили кадр, но это не точно.

×
×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "ФотоМир"
Метки: Забавные   Умудрились   испортили   казусы   моменты   эпизоды   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
Показать ещё
DarSie

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

265471



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Я сегодня лично своему крёстному вот эту тварь отправлю!": автохамка в Краснодаре припарковалась на пешеходном переходе и стала угрожать
"Я сегодня лично своему крёстному вот эту тварь отправлю!": автохамка в Краснодаре...
25 жутких снимков, которые вызывают противоречивые чувства
25 жутких снимков, которые вызывают противоречивые чувства
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
А вдруг ты не знал
А вдруг ты не знал
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хорошо реагирует со сметанием

Лучшие демотиваторы
У меня появился любимый дорожный знак!

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#автомобили#автомир#животные#кино#ДТП#авто аварии#США#Москва#знаменитости
#фото#интересно#подборка#Прикол#Россия#позитив#Автовсячина#Подмосковье#фильм#Мемы
#Юмор#люди#машина#интересное#аварии#факты#сарказм#история#полиция#новости
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор 15 забавных моментов, которые сложно выкинуть из головы 15 забавных моментов, которые сложно выкинуть из головы 15 чудных ситуаций, которые не встретишь каждый день 15 чудных ситуаций, которые не встретишь каждый день 15 фотографий, которые поднимут ваше настроение за считанные секунды 15 фотографий, которые поднимут ваше настроение за считанные секунды 15 котеек, которые умудрились нарушить почти все существующие законы природы 15 котеек, которые умудрились нарушить почти все существующие законы природы 15 уморительных кадров, доказывающих, что хвостатые тоже очень эмоциональны 15 уморительных кадров, доказывающих, что хвостатые тоже очень эмоциональны

На что жалуетесь?

Вернуться