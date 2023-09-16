14 забавных казусов, которые умудрились испортить чьи-то важные моменты

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В нашей жизни слишком много случайностей. Поэтому нет ничего удивительного, что когда люди хотят запечатлеть важные эпизоды своей жизни что-то идёт не так. В этом посте вы увидите неловкие и забавные моменты, когда незнакомцы или обстоятельства испортили кадр, но это не точно.
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