14 забавных казусов, которые умудрились испортить чьи-то важные моменты

В нашей жизни слишком много случайностей. Поэтому нет ничего удивительного, что когда люди хотят запечатлеть важные эпизоды своей жизни что-то идёт не так. В этом посте вы увидите неловкие и забавные моменты, когда незнакомцы или обстоятельства испортили кадр, но это не точно.