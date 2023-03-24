15 забавных моментов, которые сложно выкинуть из головы

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Каждый день приносит нам новые воспоминания. А некоторые моменты бывают настолько поразительны, что надолго остаются в памяти. В этом посте вы увидите забавные происшествия, которые сложно забыть.
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