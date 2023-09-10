15 курьезных моментов, которые произошли на пляже

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Отпускной сезон закончился, и люди стали подводить итоги своего отдыха. Поэтому в Интернете появилась уйма кадров, на которых можно полюбоваться потешными ситуациями, которые отдыхающие подловили на пляже. Взгляните, чего тут только не встретишь!
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