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15 курьезных моментов, которые произошли на пляже

15 курьезных моментов, которые произошли на пляже

Автор:
10 сентября 2023 21:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: курьезные   моменты   отдыхающие   отпуск   пляж   подловили   
2677
16

Отпускной сезон закончился, и люди стали подводить итоги своего отдыха. Поэтому в Интернете появилась уйма кадров, на которых можно полюбоваться потешными ситуациями, которые отдыхающие подловили на пляже. Взгляните, чего тут только не встретишь!

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Метки: курьезные   моменты   отдыхающие   отпуск   пляж   подловили   
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6  комментариев
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748
Шурман 2 часа назад
В субботу были на городском пляже , ну как городской , до туда еще доберись . Румыны ,арабы , поляки это отдельная история , все как то освобождают доступ к воде а те все растлили полотенца и лежат , через них не пройти . Достало это пошел к спасателям и охране говорю с детьми что будет не добежим . Как думаете через сколько времени они нормально разлеглись ? . Час прошел пока с каждым персонально не пообщались . Доступ на пляж только по картам жителя или национальным картам (загран паспорта или я из украины не работает ) , залетел там сразу в черном списке карты проверяют и не пустят . Через забор перелезать это уже полиция там всегда дежурит как и скорая . А что о англичанах и немцах говорить где то на отдыхе . Я вот за последние годы не где не слышал что бы наши что то орали и распивали , есть конечно отдельные дамочки а в целом все хорошо . А эти в испании меня просто доставали , мало того что я рыбачу там где нет почти людей так еще и там найдутся пьяные докапают что поймал и на что поймал а классные у тебя удочки где купил ? дома в бельгии купил и тут начинается как ты все сюда привез , ну мозги включи как спорт инвентарь это 30 евро доплата и отдельный багаж , так же как лыжи и сноуборд . Кстати за все годы ни разу не повредили а вот обычный багаж да .
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60k
Александр 8 минут назад
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Александр 23 минуты назад
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