15 человек, которые сделали феноменальное селфи, но что-то пошло не так

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Селфи - это особый вид фотографии. И у каждого в телефоне полным-полно неудачных кадров. Но, похоже, безупречность - не главный критерий потрясающей фотографии. В этом посте вы увидите незабываемые и забавные селфи.
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