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15 человек, которые сделали феноменальное селфи, но что-то пошло не так

15 человек, которые сделали феноменальное селфи, но что-то пошло не так

Автор:
04 ноября 2023 22:05
Сообщество : ФотоМир
Метки: Забавные   Полным-полно   Пошло не так   Феноменальные   неудачные   селфи   
2261
16

Селфи - это особый вид фотографии. И у каждого в телефоне полным-полно неудачных кадров. Но, похоже, безупречность - не главный критерий потрясающей фотографии. В этом посте вы увидите незабываемые и забавные селфи.

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Метки: Забавные   Полным-полно   Пошло не так   Феноменальные   неудачные   селфи   
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3  комментария
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14k
Александр Маслов Час назад
"Когда ты больше не хочешь фотографироваться с обезьянами"... Не понял, а где люди то?


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18k
Karagi 39 минут назад
№2 - оно-то, конечно, милота, но меня смущают кустики, на фоне которых позирует котя.
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3k
Χάρων Час назад
Комментарий к фото
И почему только мужики радуются разводу.........
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