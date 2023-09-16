15 забавных мужчин демонстрируют, как по-разному можно использовать бороду

В наши дни есть немало мужчин, которые уделяют своей бороде и усам много времени и внимания. Для них усы и борода — модный аксессуар.
Все привыкли говорить в первую очередь о женской моде. Кажется, что у мужчин — всё намного проще, но не тут-то было! Эти парни переворачивают стереотипы о жёсткой щетине и крошках в бороде. Для них усы и борода — модный аксессуар, который выражает их «я». Даже если они выглядят, как суровые викинги — это не мешает им украсить лицо полевыми цветами или покрасить бороду в яркий цвет!
Время распушить усы и хвост
Маленькое изысканное украшение
После просмотра «Барби»
Барон Длиннобород
Ромашки
Что-то застряло
Арт-директор из Сан-Паулу, Адриано Аларкон, создал серию автопортретов, для которой сбрил половину бороды, но не смог оставить её пустой.
Естественный стиль
Такую длину непросто сохранить в ухоженном виде, но у него получилось.
Cобрались на рейв
Есть, не отходя от бороды
Этому парню просто надоело слушать, что в его бороде застревают кусочки еды, и он поступил хитрее: прикрепил целые чипсы.
Чайная церемония
Жизнь в зелёном цвете
Дровосек на выходных
Отдыхаем, девочки
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