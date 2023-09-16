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15 забавных мужчин демонстрируют, как по-разному можно использовать бороду

15 забавных мужчин демонстрируют, как по-разному можно использовать бороду

Автор:
16 сентября 2023 09:45
Метки: Прикол   борода   в мире   люди   мужчина   подборка   
877
15

В наши дни есть немало мужчин, которые уделяют своей бороде и усам много времени и внимания. Для них усы и борода — модный аксессуар.

Все привыкли говорить в первую очередь о женской моде. Кажется, что у мужчин — всё намного проще, но не тут-то было! Эти парни переворачивают стереотипы о жёсткой щетине и крошках в бороде. Для них усы и борода — модный аксессуар, который выражает их «я». Даже если они выглядят, как суровые викинги — это не мешает им украсить лицо полевыми цветами или покрасить бороду в яркий цвет!

Время распушить усы и хвост

×
×

Маленькое изысканное украшение

После просмотра «Барби»

Барон Длиннобород

Ромашки

Что-то застряло

Арт-директор из Сан-Паулу, Адриано Аларкон, создал серию автопортретов, для которой сбрил половину бороды, но не смог оставить её пустой.

Естественный стиль

Такую длину непросто сохранить в ухоженном виде, но у него получилось.

Cобрались на рейв

thegaybeards

Изящные косички

Есть, не отходя от бороды

Этому парню просто надоело слушать, что в его бороде застревают кусочки еды, и он поступил хитрее: прикрепил целые чипсы.

Чайная церемония

Жизнь в зелёном цвете

Дровосек на выходных

Отдыхаем, девочки

Источник:

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Метки: Прикол   борода   в мире   люди   мужчина   подборка   
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