15 забавных мужчин демонстрируют, как по-разному можно использовать бороду

Все привыкли говорить в первую очередь о женской моде. Кажется, что у мужчин — всё намного проще, но не тут-то было! Эти парни переворачивают стереотипы о жёсткой щетине и крошках в бороде. Для них усы и борода — модный аксессуар, который выражает их «я». Даже если они выглядят, как суровые викинги — это не мешает им украсить лицо полевыми цветами или покрасить бороду в яркий цвет!

Время распушить усы и хвост