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10 забавных снимков обо всем на свете, которые поднимут настроение

10 забавных снимков обо всем на свете, которые поднимут настроение

Автор:
28 июня 2022 08:44
Сообщество : Юмор
Метки: в мире   животные   люди   настроение   подборка   позитив   прикол   
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Подборка позитивных фотографий на самые разные темы, способные вызвать улыбку и поднять настроение.

Нам каждый день приходится сталкиваться с большим количеством информации. При постоянном потоке важной информации нужно уметь отвлекаться и уделять время эмоциональной разгрузке.

Неудачное селфи

Кот не успел выбрать гримасу для фото и получился на снимке очень забавным.

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Сила времени

За несколько лет пес превратился из крошечного щенка в большую собаку, но детские привычки никуда не делись.

Мастер маскировки

Кот решил, что ему удастся остаться незамеченным среди котов, нарисованных на ковре.

Пушистый негодяй

Этого кота поймали с поличным, но он все равно продолжает доказывать свою невиновность.

Защита от назойливых соседей

Соседи каждый день шпионили за мужчиной из своего окна и тогда он решил сделать забор выше именно в этом месте.

Прикид в цветах мороженого

Девушка, выбирая наряд, вдохновлялась цветом мороженого.

«Сытный» чизбургер

Только посмотрите, как много сыра в этом чизбургере. Его нарезали так тонко, что сразу рассмотреть не получится.

Креативная деталь образа

Если вам кажется, что вашему образу чего-то не хватает, попробуйте посадить птицу на голову — она никогда не бывает лишней.

Неудачная охота

Лев очень сильно пожалел о том, что решил напасть на буйвола, потому что ему на помощь пришло целое стадо.

Самодельный душ

Если вам надоел старый душ в ванной, а покупать новый совсем не хочется, можно очень легко соорудить душ своими руками.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: в мире   животные   люди   настроение   подборка   позитив   прикол   
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1  комментарий
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−152
Колобок 2 часа назад
Комментарий к фото
Если этот душ в радость, представляю каким был тот, который надоел.
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Дмитрий

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