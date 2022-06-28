10 забавных снимков обо всем на свете, которые поднимут настроение

Нам каждый день приходится сталкиваться с большим количеством информации. При постоянном потоке важной информации нужно уметь отвлекаться и уделять время эмоциональной разгрузке.

Неудачное селфи

Кот не успел выбрать гримасу для фото и получился на снимке очень забавным.