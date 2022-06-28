10 забавных снимков обо всем на свете, которые поднимут настроение

Подборка позитивных фотографий на самые разные темы, способные вызвать улыбку и поднять настроение.
Нам каждый день приходится сталкиваться с большим количеством информации. При постоянном потоке важной информации нужно уметь отвлекаться и уделять время эмоциональной разгрузке.
Неудачное селфи
Кот не успел выбрать гримасу для фото и получился на снимке очень забавным.
Сила времени
За несколько лет пес превратился из крошечного щенка в большую собаку, но детские привычки никуда не делись.
Мастер маскировки
Кот решил, что ему удастся остаться незамеченным среди котов, нарисованных на ковре.
Пушистый негодяй
Этого кота поймали с поличным, но он все равно продолжает доказывать свою невиновность.
Защита от назойливых соседей
Соседи каждый день шпионили за мужчиной из своего окна и тогда он решил сделать забор выше именно в этом месте.
Прикид в цветах мороженого
Девушка, выбирая наряд, вдохновлялась цветом мороженого.
«Сытный» чизбургер
Только посмотрите, как много сыра в этом чизбургере. Его нарезали так тонко, что сразу рассмотреть не получится.
Креативная деталь образа
Если вам кажется, что вашему образу чего-то не хватает, попробуйте посадить птицу на голову — она никогда не бывает лишней.
Неудачная охота
Лев очень сильно пожалел о том, что решил напасть на буйвола, потому что ему на помощь пришло целое стадо.
Самодельный душ
Если вам надоел старый душ в ванной, а покупать новый совсем не хочется, можно очень легко соорудить душ своими руками.
Источник:
АНТИФИШКИ
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