17 малоизвестных фотографий знаменитостей

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Люди неравнодушны к знаменитостям с момента появления самого понятия "знаменитость". Благо, на просторах всемирной паутины можно найти все о наших любимых звездах. Вполне возможно, и эти кадры вы увидите впервые.
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4. Брэд Питт (крайний слева) и Джейсон Пристли (второй справа) проводят время с друзьями в их общей квартире, 1987 год
12. Арнольд Шварценеггер берет уроки балета для документального фильма "Качая железо", 1977 год
16. Джон Леннон и его сын Джулиан рядом с автомобилем Rolls Royce Phantom V в своем гараже в 1968 году
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