21 историческая фотография в цвете

Прошлое не было черно-белым, так почему же мы должны видеть его в таком цвете? К счастью, благодаря искусственному интеллекту и талантливым художникам мы можем взглянуть на старые снимки по-новому. История оживает на глазах!
Американский физик Роберт Оппенгеймер, 1958 год.
Фотограф Филипп Халсман.
Девушка на пляже, август 1938 года.
Фотограф Армстронг Робертс.
Энтитем, штат Мэриленд. Подполковник Чарльз Б. Нортон в штабе генерала Фиц-Джона Портера, сентябрь 1862 года.
Фотограф Александр Гарднер.
Мать-бедуинка, 1948 год
Фотограф Ило Баттигели.
Карл Маркс в 1867 году.
Фотограф Фридрих Карл Вундер.
Лу Гериг и Бейб Рут с японскими бейсболистами, Фресно, Калифорния, 1927 г.од
Рамонд Л. Рот в Рамшайде, Германия, 4 марта 1945 года.
"Я был напуган до смерти", - признался рядовой из Могадора, штат Огайо.
Автозаправочная станция в Реддинге, Калифорния, июнь 1942 года.
Выжившие на "Титанике" Шарлотта и Марджори Коллиер, 1912 год.
Амелия Эрхарт и ее самолет, 1932 год.
Альберт Эйнштейн дома в Принстоне, штат Нью-Джерси, 1944 год.
Норвич, штат Коннектикут, 1938 -1945 годы.
Доставщик лапши, Токио, 1935 год.
Антон Павлович Чехов среди родных и друзей во дворе своего дома на Садово-Кудринской улице, весна 1890 года.
Фритьоф Нансен, 1886 год.
Мария Каллас, 1957 год.
Фотограф Сесил Битон
Джордж Армстронг Кастер в форме кадета Вест-Пойнтской академии, 1859 год.
Японский дипломат Такетоми Тошихико с женой, Вашингтон, округ Колумбия, 24 октября 1922 года.
Смольный институт благородных девиц, приблизительно 1913 год.
Фотограф Карл Булла.
Генерал Уильям Т. Шерман, 1865 год.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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