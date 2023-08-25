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21&nbsp;историческая фотография в&nbsp;цвете

21 историческая фотография в цвете

Автор:
25 августа 2023 13:50
Сообщество : ФотоМир
Метки: Прошлое   архив   история   колоризация   мир   фотография   
1021
21

Прошлое не было черно-белым, так почему же мы должны видеть его в таком цвете? К счастью, благодаря искусственному интеллекту и талантливым художникам мы можем взглянуть на старые снимки по-новому. История оживает на глазах!

Американский физик Роберт Оппенгеймер, 1958 год.

Фотограф Филипп Халсман.

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Девушка на пляже, август 1938 года.

Фотограф Армстронг Робертс.

Энтитем, штат Мэриленд. Подполковник Чарльз Б. Нортон в штабе генерала Фиц-Джона Портера, сентябрь 1862 года.

Фотограф Александр Гарднер.

Мать-бедуинка, 1948 год

Фотограф Ило Баттигели.

Карл Маркс в 1867 году.

Фотограф Фридрих Карл Вундер.

Лу Гериг и Бейб Рут с японскими бейсболистами, Фресно, Калифорния, 1927 г.од

Рамонд Л. Рот в Рамшайде, Германия, 4 марта 1945 года.

"Я был напуган до смерти", - признался рядовой из Могадора, штат Огайо.

Автозаправочная станция в Реддинге, Калифорния, июнь 1942 года.


Выжившие на "Титанике" Шарлотта и Марджори Коллиер, 1912 год.

Амелия Эрхарт и ее самолет, 1932 год.

Альберт Эйнштейн дома в Принстоне, штат Нью-Джерси, 1944 год.

Норвич, штат Коннектикут, 1938 -1945 годы.


Доставщик лапши, Токио, 1935 год.

Антон Павлович Чехов среди родных и друзей во дворе своего дома на Садово-Кудринской улице, весна 1890 года.

Фритьоф Нансен, 1886 год.

Мария Каллас, 1957 год.

Фотограф Сесил Битон


Джордж Армстронг Кастер в форме кадета Вест-Пойнтской академии, 1859 год.

Японский дипломат Такетоми Тошихико с женой, Вашингтон, округ Колумбия, 24 октября 1922 года.

Смольный институт благородных девиц, приблизительно 1913 год.

Фотограф Карл Булла.

Генерал Уильям Т. Шерман, 1865 год.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Прошлое   архив   история   колоризация   мир   фотография   
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2  комментария
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4k
Наталья 50 минут назад
Комментарий к фото
На Григория Сиятвинду похож)
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Головасыр коричнештанник 47 минут назад
на первой точно Оппенгеймер?
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