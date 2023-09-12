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Знаменитости, успевшие развестись до 30

Знаменитости, успевшие развестись до 30

Автор:
12 сентября 2023 15:18
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: брак   звезды   знаменитости   отношения   развод   фотография   
1925
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Ранние браки нередко заканчиваются разводами. Звезды кино и музыки знают это не понаслышке.

После того как Софи Тернер и Джо Джонас подтвердили свое расставание, Эмили Ратаковски поддержала актрису.

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"Похоже, многие дамы разводятся до того, как им исполнится 30. Я вышла замуж в 26 лет, а в свои 32 уже чуть больше года вне брака, и я должна вам сказать, что это классное время. В 30 ты все еще сексуальна, возможно, имеешь немного собственных денег, ты уже выяснила, чем хочешь заниматься в своей жизни. Ты попробовала эту замужнюю жизнь и поняла, что не все так просто, как кажется. А у тебя еще вся жизнь впереди", - поделилась модель.


Джо на 7 лет старше своей жены.

Гэри на 12 лет старше Умы.

Актер на 8 лет старше своей бывшей пассии.

Актер на 10 лет старше певицы.

Лиам на 3 года старше Майли.

Они одного возраста.

Тао старше Оливии на 8 лет.

Томас на 10 лет старше.

Ким на четыре года старше Криса.

Дерик на 5 лет старша.

Крис на 12 лет старше Кейт.

Чад на год старше Софии.

Ник на 6 лет старше.


Пит старше на 6 лет.

Комри на 7 лет старше.

Некоторые знаменитости успели дважды развестись к 30 годам

Джереми на 12 лест старше актрисы.

Том на 4 года старше.


Джонни старше на 2 года.

Торнтон на 20 лет старше Джоли.


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: брак   звезды   знаменитости   отношения   развод   фотография   
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7  комментариев
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10k
hairov 40 минут назад
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7k
vasilykopkov 3 минуты назад
Две трети - "знаменитости", про которых у нас мало кто слышал...

PS а так, ранний развод - обычное дело, я первый раз через год развёлся. Пять лет погулял, потом опять женился, уже 15 лет как...
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14k
Ivan 14 минут назад
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56
Jurij Grigorjev 18 минут назад
Кто все эти люди?..
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35k
АнтонПолднев 23 минуты назад
Слабаки...

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8k
Дмитрий 54 минуты назад
9! Это не Кардашьян! Аффтор! Это Ева Лонгория.
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28k
Lehoia Час назад
Следуя заголовку, к 30-годам надо успеть развестись?
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