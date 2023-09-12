Знаменитости, успевшие развестись до 30

Ранние браки нередко заканчиваются разводами. Звезды кино и музыки знают это не понаслышке.
После того как Софи Тернер и Джо Джонас подтвердили свое расставание, Эмили Ратаковски поддержала актрису.
"Похоже, многие дамы разводятся до того, как им исполнится 30. Я вышла замуж в 26 лет, а в свои 32 уже чуть больше года вне брака, и я должна вам сказать, что это классное время. В 30 ты все еще сексуальна, возможно, имеешь немного собственных денег, ты уже выяснила, чем хочешь заниматься в своей жизни. Ты попробовала эту замужнюю жизнь и поняла, что не все так просто, как кажется. А у тебя еще вся жизнь впереди", - поделилась модель.
Джо на 7 лет старше своей жены.
Гэри на 12 лет старше Умы.
3. Скарлетт Йоханссон вышла замуж за Райана Рейнольдса, когда ей было 23 года. Однако через год они расстались, а еще через год оформили развод
Актер на 8 лет старше своей бывшей пассии.
4. Кэти Перри связала себя узами брака с Расселом Брэндом за два дня до своего 26-летия. А спустя 14 месяцев он бросил ее, написав в смс, что хочет развестись
Актер на 10 лет старше певицы.
5. Майли Сайрус вышла замуж за своего коллегу по фильму "Последняя песня" Лиама Хемсворта в 26 лет, а в 27 лет объявила о расставании
Лиам на 3 года старше Майли.
6. Когда Маколею Калкину было 18 лет, он женился на Рэйчел Майнер. Они разошлись, когда ему было 22 года
Они одного возраста.
7. В 19 лет Оливия Уайлд вышла замуж за итальянского аристократа Тао Рисполи. Союз просуществовал 7 лет
Тао старше Оливии на 8 лет.
8. Ким Кардашьян в 19 лет стала женой музыкального продюсера Деймона Томаса. Они развелись, когда ей исполнилось 23 года
Томас на 10 лет старше.
9. Когда Крису Хамфрису было 26 лет, он женился на Ким Кардашьян. Через 72 дня она подала на развод
Ким на четыре года старше Криса.
10. Аврил Лавин было 22 года, когда она вышла замуж за Дерика Уибли, и 24 года, когда они развелись
Дерик на 5 лет старша.
11. Кейт Хадсон связала себя узами брака с Крисом Робинсоном в 21 год. Спустя 7 лет она вновь стала незамужней
Крис на 12 лет старше Кейт.
12. Когда Софии Буш было 22 года, она вышла замуж за своего коллегу по фильму "Холм одного дерева" Чада Майкла Мюррея, но через пять месяцев они расстались
Чад на год старше Софии.
13. Джессика Симпсон стала супругой Ника Лаше в 22 года. После того как они снялись в реалити-шоу о своих отношениях "Молодожены", они развелись. Певице на тот момент было 25 лет
Ник на 6 лет старше.
Пит старше на 6 лет.
15. За месяц до 23-летия Хилари Дафф вышла замуж за игрока НХЛ Майка Комри. Их союх просуществовал 4 года
Комри на 7 лет старше.
Некоторые знаменитости успели дважды развестись к 30 годам
16. Когда Дрю Бэрримор было 19 лет, она стала женой Джереми Томаса, с которым встречалась всего шесть недель. Они расстались через 19 дней после свадьбы, а через год оформили развод
Джереми на 12 лест старше актрисы.
Том на 4 года старше.
17. В 21 год Анджелина Джоли вышла замуж за коллегу по фильму "Хакеры" Джонни Ли Миллера. Их союз распался спустя 3 года
Джонни старше на 2 года.
За месяц до своего 25-летия Анджелина вышла замуж за коллегу по фильму "Управляя полетами" Билли Боба Торнтона. Спустя 2 года они расстались
Торнтон на 20 лет старше Джоли.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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PS а так, ранний развод - обычное дело, я первый раз через год развёлся. Пять лет погулял, потом опять женился, уже 15 лет как...