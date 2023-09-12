Знаменитости, успевшие развестись до 30

"Похоже, многие дамы разводятся до того, как им исполнится 30. Я вышла замуж в 26 лет, а в свои 32 уже чуть больше года вне брака, и я должна вам сказать, что это классное время. В 30 ты все еще сексуальна, возможно, имеешь немного собственных денег, ты уже выяснила, чем хочешь заниматься в своей жизни. Ты попробовала эту замужнюю жизнь и поняла, что не все так просто, как кажется. А у тебя еще вся жизнь впереди", - поделилась модель.