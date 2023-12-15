Художник раскрашивает старые фотографии, и они могут изменить ваше восприятие прошлого

Изображения, раскрашенные Себастьеном, выглядят очень реалистично, и зачастую трудно сказать, что они изначально были чёрно-белыми.

"Мою технику не так просто объяснить в нескольких словах. Скажем, я много наблюдаю за тем, как свет действует на объекты - отражения, прозрачность, баланс белого и все различные взаимодействия между ними, и я нашел технический способ воспроизвести их. Я также учусь у импрессионистов и других художников, которые работали над воспроизведением света. Кроме того, я черпаю вдохновение в старых цветных фотографиях, таких как "Автохромы" братьев Люмьер".