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Художник раскрашивает старые фотографии, и они могут изменить ваше восприятие прошлого

Художник раскрашивает старые фотографии, и они могут изменить ваше восприятие прошлого

Автор:
15 декабря 2023 12:11
Сообщество : ФотоМир
Метки: архив   интересное   колоризация   раскрашивание   фотография   художник   
1138
36

Чёрно-белая фотография остается популярной, а изображения без полного спектра цветов имеют свой собственный уникальный характер. Однако в наше время нет ничего невозможного, и даже такая вещь, как колоризация, может полностью изменить вид снимка и наше впечатление. Французский художник Себастьен де Оливейра - настоящий мастер цифрового раскрашивания винтажных фотографий.

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"Для меня искусственный интеллект всё ещё не подходит для раскрашивания старых фотографий. Я не использую его. Я раскрашиваю фотографии, как художник, вручную. Я рассматриваю свою работу как адаптацию оригинала, поэтому мой выбор полностью индивидуален. Моя версия и версия искусственного интеллекта всегда будут отличаться", - рассказывает Себастьен.


На вопрос, какие снимки ему нравится редактировать больше всего, художник ответил: "Я люблю старые фотографии 1930-1950-х годов, а также 1940-х. Дизайн, одежда, общая атмосфера - всё это вызывает у меня сильное чувство ностальгии. Лучший способ перенестись в прошлое - это колоризация".


Нам стало интересно, сколько времени тратит Себастьен на одно изображение: "В среднем уходит два-три часа, что не так уж и много. Моя работа в качестве ретушера фотографий в индустрии моды приучила меня быстро работать".


Изображения, раскрашенные Себастьеном, выглядят очень реалистично, и зачастую трудно сказать, что они изначально были чёрно-белыми.

"Мою технику не так просто объяснить в нескольких словах. Скажем, я много наблюдаю за тем, как свет действует на объекты - отражения, прозрачность, баланс белого и все различные взаимодействия между ними, и я нашел технический способ воспроизвести их. Я также учусь у импрессионистов и других художников, которые работали над воспроизведением света. Кроме того, я черпаю вдохновение в старых цветных фотографиях, таких как "Автохромы" братьев Люмьер".


"Я не зарабатываю этим на жизнь, но достаточно этим занимаюсь. Я принимал участие в нескольких проектах, таких как книга "Необыкновенные путешествия" для Louis Vuitton, статья для журнала France-Amérique, а также выполнил несколько заказов. Я бы с удовольствием поработал над другими проектами, связанными с колоризацией".


Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: архив   интересное   колоризация   раскрашивание   фотография   художник   
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4  комментария
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4k
Харон Час назад
Как по мне, стало хуже.
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4
ГТА 14 минут назад
Ни как не изменило, как было пофиг на историю США, так и осталось. Пост ни о чём.
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340
ruslan d 22 минуты назад
Это все хорошо конечно , ЧБ это самая крутая тема в фотографии
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