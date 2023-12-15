Художник раскрашивает старые фотографии, и они могут изменить ваше восприятие прошлого

Чёрно-белая фотография остается популярной, а изображения без полного спектра цветов имеют свой собственный уникальный характер. Однако в наше время нет ничего невозможного, и даже такая вещь, как колоризация, может полностью изменить вид снимка и наше впечатление. Французский художник Себастьен де Оливейра - настоящий мастер цифрового раскрашивания винтажных фотографий.
1. Сержант Франклин Уильямс во время отпуска со своей подругой Эллен Хардин, Балтимор, штат Мэриленд, март 1942 года
"Для меня искусственный интеллект всё ещё не подходит для раскрашивания старых фотографий. Я не использую его. Я раскрашиваю фотографии, как художник, вручную. Я рассматриваю свою работу как адаптацию оригинала, поэтому мой выбор полностью индивидуален. Моя версия и версия искусственного интеллекта всегда будут отличаться", - рассказывает Себастьен.
На вопрос, какие снимки ему нравится редактировать больше всего, художник ответил: "Я люблю старые фотографии 1930-1950-х годов, а также 1940-х. Дизайн, одежда, общая атмосфера - всё это вызывает у меня сильное чувство ностальгии. Лучший способ перенестись в прошлое - это колоризация".
Нам стало интересно, сколько времени тратит Себастьен на одно изображение: "В среднем уходит два-три часа, что не так уж и много. Моя работа в качестве ретушера фотографий в индустрии моды приучила меня быстро работать".
Изображения, раскрашенные Себастьеном, выглядят очень реалистично, и зачастую трудно сказать, что они изначально были чёрно-белыми.
"Мою технику не так просто объяснить в нескольких словах. Скажем, я много наблюдаю за тем, как свет действует на объекты - отражения, прозрачность, баланс белого и все различные взаимодействия между ними, и я нашел технический способ воспроизвести их. Я также учусь у импрессионистов и других художников, которые работали над воспроизведением света. Кроме того, я черпаю вдохновение в старых цветных фотографиях, таких как "Автохромы" братьев Люмьер".
"Я не зарабатываю этим на жизнь, но достаточно этим занимаюсь. Я принимал участие в нескольких проектах, таких как книга "Необыкновенные путешествия" для Louis Vuitton, статья для журнала France-Amérique, а также выполнил несколько заказов. Я бы с удовольствием поработал над другими проектами, связанными с колоризацией".
6. Джеймс Дин и Элизабет Тейлор во время перерыва в съемках фильма "Гигант" в июне 1955 года
14. Клэр Блум и Ричард Бёртон, звёзды фильма "Оглянись во гневе", в кафе в Лондоне, 20 сентября 1958 года
26. Вирджиния Лайвли, работница заправочной станции, Луисвилл, штат Кентукки, июнь 1943 года
33. Заемщик FSA (Администрация по защите фермерских хозяйств) и его семеро детей, Ларедо, штат Монтана, август 1941 года
35. Сентябрь 1942 года. Форт Бельвуар, штат Вирджиния. Сержант Джордж Кэмплер чистит винтовку
Источник: — переведено специально для fishki.net
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