Комплексы Мэрилин Монро

Она стала иконой стиля и признанным секс-символом уже при жизни. И до сих пор многие женщины вдохновляются образом Мэрилин. Но, как и все обычные люди, она искала и находила в себе недостатки.
Мэрилин, несмотря на миллионы поклонников, всегда была не уверена в себе. Она много работала над собой, старалась, чтобы её воспринимали не только как "красивую блондинку", много читала и стеснялась многого в своей внешности.
Мэрилин стеснялась своего носа, думая, что он слишком большой и это был её большой комплекс. Не ряду данных, она всё-таки обратилась к хирургу за небольшой ринопластикой. Но и даже после этого актриса всё равно продолжала комплексовать и она не выходила из дома без обязательного контурирования, чтобы нос зрительно становился уже.
Монро считала, что её тело было недостаточно идеальным. Она стеснялась своих запястий, говорила, что они слишком уж широкие. Во время фотосессий всегда пыталась согнуть их под разными углами, что запястья выглядели уже и изящнее.
Заикание
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Её мягкая, со скрытой страстью, интонация стала фирменным знаком Монро. А ведь это было не просто так - Мэрилин с самого детства страдала от заикания. И как-то раз логопед посоветовал ей пользоваться гортанным стилем речи, чтобы побороть недостаток. И это сработало!
Придыхание стало её фишкой и привнесло в её образ дополнительное очарование. Но когда Монро начала работу над фильмом "Что-то должно случиться", то снова начала заикаться.
В 1945 году актриса получила свою первую работу в качестве модели. И на площадке ей посоветовали сделать улыбку менее широкой, потому что из-за этого её нос выглядел длиннее, а носогубные складки становились слишком отчётливыми. Мэрилин накрепко запомнила этот совет и с тех пор на её лице практически всегда была лишь полуулыбка с приоткрытым ртом. Что тоже стало её характерной чертой.
Когда слава обрушилась на актрису, то она практически перестала делать высокие причёски. Монро просто терпеть не могла свои уши, считала их большими и всегда старалась опустить на них белокурые локоны.
По некоторым свидетельствам, ещё на заре своей карьеры Мэрилин услышала, как кастинг-директор называет её "чудом без подбородка", имея в виду, что нижняя часть лица у неё слишком уж мягкая и нечёткая.
Голливудский пластический хирург Майкл Гурдин упоминал, что Мэрилин в 1950 году сделала операцию по увеличению подбородка, с помощью бычьего хряща. Через некоторое время хрящ стал растворяться и поэтому в фильме "Что-то должно случиться" (1962 год) мимика актрисы стала выразительнее. К несчастью, актриса умерла в середине съемочного процесса и картину полностью пересняли.
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