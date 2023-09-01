Комплексы Мэрилин Монро

Её мягкая, со скрытой страстью, интонация стала фирменным знаком Монро. А ведь это было не просто так - Мэрилин с самого детства страдала от заикания. И как-то раз логопед посоветовал ей пользоваться гортанным стилем речи, чтобы побороть недостаток. И это сработало!

Придыхание стало её фишкой и привнесло в её образ дополнительное очарование. Но когда Монро начала работу над фильмом "Что-то должно случиться", то снова начала заикаться.



