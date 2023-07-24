Взгляд в прошлое: 50 редких исторических фотографий

Вы знали, что первая велогонка "Тур де Франс" прошла в 1903 году? Или что в Нью-Йорке существовал Клуб толстяков, участники которого должны были весить более 200 кг и выучить секретное рукопожатие и пароль? Эти и многие другие факты открывают нам окно в прошлое. Перед вами подборка архивных снимков, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни.
1. Белые протестующие присоединились к "маршу на Вашингтон за рабочие места и свободу", август1963 года
4. Коренной житель сносит памятник испанскому конкистадору Диего де Мазарьегосу в день 500-летия открытия Америки. Чьяпас, Мексика, 1992 год
6. Репортеры, разоблачившие Уотергейтский скандал, наблюдают за отставкой президента Никсона, 1974 год
7. Французская актриса и зоозащитница Брижит Бардо позирует с тюленем в Ньюфаундленде, Канада, март 1977 года
9. Трое ребят на пути в Палестину после освобождения из концлагеря Бухенвальд. Девочка слева - из Польши, мальчик в центре - из Латвии, девочка справа - из Венгрии, 1945 год
18. Индейский вождь обсуждает с офицерами строительство плотины Гаррисон, Северная Дакота, 1946 год
20. Участница польского подпольного сопротивления Хенрика "Хенюта" Вечорек в последний день Варшавского восстания, 2 октября 1944 года
26. Джейкоб Белоглазый, Железный Хвост и Буффало Билл Коди в кафе "Греко" в Риме во время шоу-тура Буффало Билла по Европе в 1890 году
29. Актер Тосиро Мифунэ и режиссер Акира Куросава на съемках фильма "Семь самураев", 1954 год
31. Сан-Франциско, разрушенный до основания землетрясением и последующим пожаром. Снимок сделан с дирижабля, 1906 год
32. Сотрудница "Женского Вспомогательного Территориального Корпуса" мисс Элизабет Эмери вычисляет дальность стрельбы 428-ой батареи береговой артиллерии. Дувр, Великобритания, 1942 год
33. Будущий король Карл III на балконе Букингемского дворца после коронации его матери в 1953 году
36. Хэм - первый шимпанзе-астронавт, вернувшийся из своего легендарного 16-часового полета в 1961 году
38. Энни Эдсон Тейлор в этой самой бочке спустилась по Ниагарскому водопаду, осень 1901 года
41. Испытание прототипа скафандра, предназначенного для программы "Аполлон" по высадке на Луну, пустыня Мохаве, Калифорния, 1962 год
44. Санта-Клаус едет на мотоцикле по Оксфорд-стрит в Лондоне, Англия, 17 декабря 1949 года
46. Человек в скафандре держит мензурку с кипящей водой в вакуумной камере, имитирующей высоту 20 километров, 8 февраля 1953 года
Источник: — переведено специально для fishki.net
- Самые разные удивительные факты
- 74-летнюю женщину осуждают за слишком откровенный стиль для её возраста
- "Сняли на свою голову": ситуации с владельцами жилья, у которых явно не все дома
- Истории из общаги, которые сложно забыть
- 13 людей, которые наговорили всякого, пока отходили от наркоза
А потом эти мальчики и девочки, почти полностью захватят их земли начнут планомерно истреблять Палестинцев, устроив им геноцид!