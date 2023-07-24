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Взгляд в прошлое: 50 редких исторических фотографий

Взгляд в прошлое: 50 редких исторических фотографий

Автор:
24 июля 2023 10:27
Сообщество : ФотоМир
Метки: Прошлое   архив   интересное   история   факт   фотография   
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Вы знали, что первая велогонка "Тур де Франс" прошла в 1903 году? Или что в Нью-Йорке существовал Клуб толстяков, участники которого должны были весить более 200 кг и выучить секретное рукопожатие и пароль? Эти и многие другие факты открывают нам окно в прошлое. Перед вами подборка архивных снимков, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Прошлое   архив   интересное   история   факт   фотография   
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1  комментарий
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Rus77 37 минут назад
Очень трогательно! Трое ребят на пути в Палестину после освобождения из концлагеря Бухенвальд. Девочка слева - из Польши, мальчик в центре - из Латвии, девочка справа - из Венгрии, 1945 год...
А потом эти мальчики и девочки, почти полностью захватят их земли начнут планомерно истреблять Палестинцев, устроив им геноцид!
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