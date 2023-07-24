Взгляд в прошлое: 50 редких исторических фотографий

Вы знали, что первая велогонка "Тур де Франс" прошла в 1903 году? Или что в Нью-Йорке существовал Клуб толстяков, участники которого должны были весить более 200 кг и выучить секретное рукопожатие и пароль? Эти и многие другие факты открывают нам окно в прошлое. Перед вами подборка архивных снимков, которые стоит увидеть хотя бы раз в жизни.