В Ростовской области отменили уроки из-за гололёда

Решение по Олимпиаде вынесено

Дикие кабаны в Ростове-на-Дону забежали на детскую площадку, а потом принялись громить город

В Санкт-Петербурге мигрант забыл поставить на ручник автомобиль, в котором утонула беременная...

Помощники Ким Чен Ына провели краш-тест его кресла перед переговорами

В Екатеринбурге женщина бросила в квартире десятки кошек и уехала к родственникам

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