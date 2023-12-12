FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 7985 постов • 1040 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
В Ростовской области отменили уроки из-за гололёда

В Ростовской области отменили уроки из-за гололёда

Автор:
12 декабря 2023 17:41
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Россия   Ростов-на-Дону   гололёд   интересное   фото   школьники   
1150
1
4

Ученики не могли спокойно идти по улице, а автобусы буксовали на льду.

В Ростовской области прошёл ледяной дождь, который превратил улицы Ростова-на-Дону в самый настоящий каток. На видео, которые публикуют местные жители в социальных сетях видно, что люди еле могут идти по льду.

Занятия были отменены в 280 школах, учеников перевели на удалёнку. Многие не могли добраться до школы на автобусе, так как автобус не мог проехать по льду. Остальных школьников призвали быть максимально осторожными.

Глава региона Василий Голубев в своем Telegram-канале поручил принять меры по очистке от наледи либо обработке проезжей части и пешеходных дорожек.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   Россия   Ростов-на-Дону   гололёд   интересное   фото   школьники   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
JeanLuk 58 минут назад
Есть же накладки на обувь для такого
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
863
дмитрий викторович Час назад
.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Алексей 2 часа назад
Второй день идет, и до конца недели такая же шняга
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
342378



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
Не только Gangnam Style, но ещё и крутые вещи: одежда из Южной Кореи набирает популярность
Американка решила пройти МРТ с заряженным пистолетом
Американка решила пройти МРТ с заряженным пистолетом
Набирающие популярность в сообществах
Часы без циферблата. Но время все равно показывают⁠⁠
Часы без циферблата. Но время все равно показывают⁠⁠
Царь-плотник и его утлое судёнышко
Царь-плотник и его утлое судёнышко
Решение по Олимпиаде вынесено
Решение по Олимпиаде вынесено
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Курьер задерживается

Лучшие демотиваторы
Их любовь проверена годами Здесь можно увидеть отражение их общей истории

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#машина#люди#ДТП#фильм#Автовсячина#забавно#Еда#история
#интересно#автомир#Юмор#интересное#аварии#позитив#факты#улыбнуло#новый год#закон
#животные#в мире#Прикол#кино#авто аварии#США#Ynews#дети#собака#Россия
Решение по Олимпиаде вынесено Решение по Олимпиаде вынесено Дикие кабаны в Ростове-на-Дону забежали на детскую площадку, а потом принялись громить город Дикие кабаны в Ростове-на-Дону забежали на детскую площадку, а потом принялись громить город В Санкт-Петербурге мигрант забыл поставить на ручник автомобиль, в котором утонула беременная медсестра В Санкт-Петербурге мигрант забыл поставить на ручник автомобиль, в котором утонула беременная... Помощники Ким Чен Ына провели краш-тест его кресла перед переговорами Помощники Ким Чен Ына провели краш-тест его кресла перед переговорами В Екатеринбурге женщина бросила в квартире десятки кошек и уехала к родственникам В Екатеринбурге женщина бросила в квартире десятки кошек и уехала к родственникам Россиянку закрыли в аэропорту Варшавы, забрав паспорт Россиянку закрыли в аэропорту Варшавы, забрав паспорт

На что жалуетесь?

Вернуться