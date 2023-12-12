В Ростовской области отменили уроки из-за гололёда

Ученики не могли спокойно идти по улице, а автобусы буксовали на льду.
В Ростовской области прошёл ледяной дождь, который превратил улицы Ростова-на-Дону в самый настоящий каток. На видео, которые публикуют местные жители в социальных сетях видно, что люди еле могут идти по льду.
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Занятия были отменены в 280 школах, учеников перевели на удалёнку. Многие не могли добраться до школы на автобусе, так как автобус не мог проехать по льду. Остальных школьников призвали быть максимально осторожными.
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Глава региона Василий Голубев в своем Telegram-канале поручил принять меры по очистке от наледи либо обработке проезжей части и пешеходных дорожек.
Некоторые жители, правда, нашли для себя весьма удачное решение — просто стали передвигаться по улицам на коньках
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Почему бы и нет? И весело и быстро!
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