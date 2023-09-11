К нам едет Ким Чен Ын: лидер Северной Кореи выдвинулся на своём бронепоезде в Россию

В ближайшее время во Владивостоке состоится встреча Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РФ. По традиции лидер КНДР путешествует на своем легендарном бронепоезде, как когда-то его отец и дед.
Северокорейское издание YTN сообщает, что Ким Чен Ын на своем поезде-крепости уже "едет в Россию". Лидер КНДР никогда не летает самолётами. Как писал в своем обзоре в 2017 году STRATFOR,
нет ни одной причины, по которой самолет Кима не был бы любой ценой уничтожен в интересах США, Японии и Южной Кореи и вопреки интересам КНР и РФ.
Первым всегда двигается специальный поезд безопасности или локомотив-"разведчик", за ним следует полностью бронированный поезд Кима, за ними – железнодорожный состав с дополнительными телохранителями и обеспечением. На территории КНДР все по ходу состава "зачищается", солдаты стоят через каждые 15-50-100 метров (в РФ и Китае просят обеспечивать оцепление мостов и станций).
"Рабочий" и "жилой" вагоны Ким Чен Ына также бронированы, в них установлены системы жизнеобеспечения (в том числе - защиты от атак радио-, хим- и био-оружием). Отдельный вагон выделен под бронированный Mercedes Benz главы государства.
Среди вагонов есть конференц-зал с большим белоснежным столом и вагон для приема гостей, банкетный зал-вагон, обшитый темным деревом, рабочий кабинет лидера КНДР, спальные вагоны.
Все вагоны оснащены современной электроникой, включая плазменные экраны и современные ноутбуки, интернетом, спутниковой связью и системами управления ядерным оружием КНДР (у Ким Чен Ына теперь есть свой "ядерный чемоданчик"). Также поезд оснащен собственной дизельной электростанцией, а во время следования по Северной Корее после его проезда отключают ток - чтобы никакой другой состав не смог "догнать" поезд №1
На борту поезда работают самые лучшие и проверенные повара на кухне, "достойной ресторана "Мишлен".
Быт внутри поезда Ким Чен Ира описал в своей книге "Восточный экспресс" бывший полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Константин Пуликовский, сопровождавший лидера КНДР во время поездки по России в 2001 году. Он, в частности, рассказывал о привезенных из Парижа дорогостоящих винах (врачи якобы порекомендовали Ким Чен Иру пить бургундское и бордо), живых лобстерах и прочих яствах — заказать можно было любое блюдо российской, китайской, корейской, японской и французской кухни. Утварь, в том числе и палочки для еды, была выполнена из серебра.
Жизнеобеспечением поезда во время путешествий руководителей КНДР занимается целый штат сотрудников, среди которых официанты, повара, уборщики, многочисленные охранники, включая снайперов. Руководство КНДР на борту поезда традиционно развлекает женский коллектив, считающийся "песенным" - хотя южнокорейские СМИ называют его "Киппымджо" - дескать, это "бригада удовольствий" из молодых, высоких и красивых девушек, формально числящихся проводниками и певицами хора.
Для удобства Кима по всему поезду на специальные экраны выводятся метеорологические данные и информация о тех регионах, которые проезжает поезд. Например, показываются фото и фамилии губернаторов и других руководителей, количество посевов и скота, наличие военных баз и частей, справки по торговле - причем каждый материал подписан его создателем (чтобы если что - знать, кто собирал справку).
Владимир Путин и Ким Чен Ын в ходе визита лидера КНДР в Россию обсудят двусторонние отношения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также запланирован официальный обед в честь Ким Чен Ына.
Ранее в Кремле подтвердили, что глава КНДР «в ближайшие дни посетит Россию». На прошлой неделе газета The New York Times писала, что Ким Чен Ын собирается обсудить поставки оружия.
В 2001-2002 годах Ким Чен Ир ездил на таком составе в Москву и обратно. Путь занимал 24 дня, а поезд преодолевал всю Транссибирскую магистраль.
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"В ходе новогоднего штурма Грозного командовал группировкой «Север», в состав которой входили Майкопская бригада и Самарский полк, понёсшие тяжёлые потери. Деятельность Пуликовского на посту командующего группировкой «Север» стала предметом проверки со стороны Генеральной прокуратуры РФ. По итогам проверки было установлено, что приказ на вход в город Грозный Майкопской бригаде отдал сам Пуликовский[1], хотя сам генерал этот факт никогда публично не признавал. В ходе проверки также выяснилось, что «вопросы тщательной подготовки операции должен был решить Пуликовский, однако этого в полной мере сделано не было, что явилось одной из причин гибели большого количества личного состава 131-й бригады. В действиях Пуликовского усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 260-1, п. в“ УК РСФСР, а именно халатное отношение должностного лица к службе, повлёкшее тяжкие последствия. Однако уголовное дело возбуждено быть не может, так как Государственной Думой 19 апреля 1995 года объявлена амнистия в связи с 50-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 1945 гг., и допущенное Пуликовским правонарушение подпало под её действие"