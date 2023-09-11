FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 10752 поста • 1450 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира
К нам едет Ким Чен Ын: лидер Северной Кореи выдвинулся на своём бронепоезде в Россию

К нам едет Ким Чен Ын: лидер Северной Кореи выдвинулся на своём бронепоезде в Россию

Автор:
11 сентября 2023 22:45
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Владивосток   Владимир Путин   бронепоезд   встреча   ким чен ын   путешествие   
1196
7

В ближайшее время во Владивостоке состоится встреча Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом сообщил пресс-секретарь Президента РФ. По традиции лидер КНДР путешествует на своем легендарном бронепоезде, как когда-то его отец и дед.

Северокорейское издание YTN сообщает, что Ким Чен Ын на своем поезде-крепости уже "едет в Россию". Лидер КНДР никогда не летает самолётами. Как писал в своем обзоре в 2017 году STRATFOR,

нет ни одной причины, по которой самолет Кима не был бы любой ценой уничтожен в интересах США, Японии и Южной Кореи и вопреки интересам КНР и РФ.

Первым всегда двигается специальный поезд безопасности или локомотив-"разведчик", за ним следует полностью бронированный поезд Кима, за ними – железнодорожный состав с дополнительными телохранителями и обеспечением. На территории КНДР все по ходу состава "зачищается", солдаты стоят через каждые 15-50-100 метров (в РФ и Китае просят обеспечивать оцепление мостов и станций).

×
×

"Рабочий" и "жилой" вагоны Ким Чен Ына также бронированы, в них установлены системы жизнеобеспечения (в том числе - защиты от атак радио-, хим- и био-оружием). Отдельный вагон выделен под бронированный Mercedes Benz главы государства.

Среди вагонов есть конференц-зал с большим белоснежным столом и вагон для приема гостей, банкетный зал-вагон, обшитый темным деревом, рабочий кабинет лидера КНДР, спальные вагоны.

Все вагоны оснащены современной электроникой, включая плазменные экраны и современные ноутбуки, интернетом, спутниковой связью и системами управления ядерным оружием КНДР (у Ким Чен Ына теперь есть свой "ядерный чемоданчик"). Также поезд оснащен собственной дизельной электростанцией, а во время следования по Северной Корее после его проезда отключают ток - чтобы никакой другой состав не смог "догнать" поезд №1

На борту поезда работают самые лучшие и проверенные повара на кухне, "достойной ресторана "Мишлен".

Быт внутри поезда Ким Чен Ира описал в своей книге "Восточный экспресс" бывший полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Константин Пуликовский, сопровождавший лидера КНДР во время поездки по России в 2001 году. Он, в частности, рассказывал о привезенных из Парижа дорогостоящих винах (врачи якобы порекомендовали Ким Чен Иру пить бургундское и бордо), живых лобстерах и прочих яствах — заказать можно было любое блюдо российской, китайской, корейской, японской и французской кухни. Утварь, в том числе и палочки для еды, была выполнена из серебра.

Жизнеобеспечением поезда во время путешествий руководителей КНДР занимается целый штат сотрудников, среди которых официанты, повара, уборщики, многочисленные охранники, включая снайперов. Руководство КНДР на борту поезда традиционно развлекает женский коллектив, считающийся "песенным" - хотя южнокорейские СМИ называют его "Киппымджо" - дескать, это "бригада удовольствий" из молодых, высоких и красивых девушек, формально числящихся проводниками и певицами хора.

Для удобства Кима по всему поезду на специальные экраны выводятся метеорологические данные и информация о тех регионах, которые проезжает поезд. Например, показываются фото и фамилии губернаторов и других руководителей, количество посевов и скота, наличие военных баз и частей, справки по торговле - причем каждый материал подписан его создателем (чтобы если что - знать, кто собирал справку).

Владимир Путин и Ким Чен Ын в ходе визита лидера КНДР в Россию обсудят двусторонние отношения, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Также запланирован официальный обед в честь Ким Чен Ына.

Ранее в Кремле подтвердили, что глава КНДР «в ближайшие дни посетит Россию». На прошлой неделе газета The New York Times писала, что Ким Чен Ын собирается обсудить поставки оружия.

В 2001-2002 годах Ким Чен Ир ездил на таком составе в Москву и обратно. Путь занимал 24 дня, а поезд преодолевал всю Транссибирскую магистраль.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Владивосток   Владимир Путин   бронепоезд   встреча   ким чен ын   путешествие   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
6  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
34k
Андрей Иванов 48 минут назад
Ну не любит чувак летать. Сталин тоже не любил. И что?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Bill 16 минут назад
Почему вырезали из текста, что "Киппымджо" состоит исключительно из девственниц? И состав обновляется каждую неделю.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Просто Царь 16 минут назад
А зачем кругом броня, его же 98.9% поддерживают, от кого он прячется?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
иванов дмитрий 19 минут назад
а то что у КНДР есть атомное оружие - это доказанный факт ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Бровеносец в потёмках 40 минут назад
Пуликовский...
"В ходе новогоднего штурма Грозного командовал группировкой «Север», в состав которой входили Майкопская бригада и Самарский полк, понёсшие тяжёлые потери. Деятельность Пуликовского на посту командующего группировкой «Север» стала предметом проверки со стороны Генеральной прокуратуры РФ. По итогам проверки было установлено, что приказ на вход в город Грозный Майкопской бригаде отдал сам Пуликовский[1], хотя сам генерал этот факт никогда публично не признавал. В ходе проверки также выяснилось, что «вопросы тщательной подготовки операции должен был решить Пуликовский, однако этого в полной мере сделано не было, что явилось одной из причин гибели большого количества личного состава 131-й бригады. В действиях Пуликовского усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 260-1, п. в“ УК РСФСР, а именно халатное отношение должностного лица к службе, повлёкшее тяжкие последствия. Однако уголовное дело возбуждено быть не может, так как Государственной Думой 19 апреля 1995 года объявлена амнистия в связи с 50-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941 1945 гг., и допущенное Пуликовским правонарушение подпало под её действие"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

81043



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Определитель Жемайтиса нулю не равен!
Определитель Жемайтиса нулю не равен!
В Москве установили памятник Феликсу Дзержинскому
В Москве установили памятник Феликсу Дзержинскому
Набирающие популярность в сообществах
ИИ показал, как менялись стереотипные представления о возрасте за последние 100 лет
ИИ показал, как менялись стереотипные представления о возрасте за последние 100 лет
Работы художника Анастасова Олега Владимировича
Работы художника Анастасова Олега Владимировича
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Хорошо реагирует со сметанием

Лучшие демотиваторы
У меня появился любимый дорожный знак!

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#автомир#подборка#ДТП#сарказм#Дагестан#СССР#полиция#женщины
#фото#машина#интересно#Россия#аварии#авто аварии#задержание#США#девушки#знаменитости
#Прикол#автомобили#люди#интересное#позитив#Автовсячина#новости#в мире#дизайн#милота
Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор Подошла очередь оформить Тинькофф Джуниор 40 не самых приятных ситуаций во время отпуска 40 не самых приятных ситуаций во время отпуска 24 человека, у которых до смешного ужасный отпуск 24 человека, у которых до смешного ужасный отпуск Почему в Египте нужно быть осторожнее с попрошайками Почему в Египте нужно быть осторожнее с попрошайками "С ноги по лобовухе": жесткая разборка в пробке во Владивостоке "С ноги по лобовухе": жесткая разборка в пробке во Владивостоке Авантюрист пытался переплыть Атлантику на самодельном судне Авантюрист пытался переплыть Атлантику на самодельном судне

На что жалуетесь?

Вернуться