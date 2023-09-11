К нам едет Ким Чен Ын: лидер Северной Кореи выдвинулся на своём бронепоезде в Россию

Все вагоны оснащены современной электроникой, включая плазменные экраны и современные ноутбуки, интернетом, спутниковой связью и системами управления ядерным оружием КНДР (у Ким Чен Ына теперь есть свой "ядерный чемоданчик"). Также поезд оснащен собственной дизельной электростанцией, а во время следования по Северной Корее после его проезда отключают ток - чтобы никакой другой состав не смог "догнать" поезд №1

На борту поезда работают самые лучшие и проверенные повара на кухне, "достойной ресторана "Мишлен".

Быт внутри поезда Ким Чен Ира описал в своей книге "Восточный экспресс" бывший полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Константин Пуликовский, сопровождавший лидера КНДР во время поездки по России в 2001 году. Он, в частности, рассказывал о привезенных из Парижа дорогостоящих винах (врачи якобы порекомендовали Ким Чен Иру пить бургундское и бордо), живых лобстерах и прочих яствах — заказать можно было любое блюдо российской, китайской, корейской, японской и французской кухни. Утварь, в том числе и палочки для еды, была выполнена из серебра.